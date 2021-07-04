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Ana Sayfa Teknoloji 4 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Paramanya’da haziran ikinci güncelleme ile devam ediyor

Paramanya’da haziran ikinci güncelleme ile devam ediyor

Paramanya, Haziran ayına yeni bir güncelleme ile devam ediyor ve oyuncularına birbirinden hoş etkinlikler sunarken mükafatlar de dağıtıyor. Haziran Güncellemesinin ikincisinde yeni bir aksesuar kartı elde etmek isteyen oyuncular için özel bir aktiflik hazırlandı. Buna nazaran, 23 Haziran’dan 7 Temmuz’a kadar olan mühlet boyunca oyuncular, mağazadan kart paketi satın alarak ‘Etkinlik Kartı’ temalı kartları topladıklarında S+ Baloncuk Ayakkabısı ya da S+ Emlak Kaşesi kartlarından biriyle takas edebilecek. Aktiflik mühleti içinde elde edilen kartlar için ayrıyeten aktiflik sonunda 300’er elmas da kazanılacak. 

Zafer aktiflikleri Elmas dağıtıyor

23 – 30 Haziran tarihleri ortasında Sıralı Zafer, Renkli Zafer ve Turistik Zafer ile oyunu bitiren tüm oyuncular 100’er Elmas elde edebilecek. Zafer Aktiflikleri 30 Haziran tarihinde yenilenecek ve 7 Temmuz’a kadar oyuncular tekrar elde ettikleri her zafer için 300 Elmas kazanacak. Bu biçimde oyuncular toplamda 600 Elmas elde edebilecek.

Zaferler ile oyunu kazanma ödüllerinin yanında Oyun/Oyna Etkinliklerinin sayısı da artacak ve mükafatlar çoğalacak. Günde 3 seferden 10 kez oyun oynamaya kadar çıkan bu aktifliğin mükafatları ise şöyle;

3 Oyun/Oyna: 3’lü Premium Aksesuar Çekilişi 

5 Oyun/Oyna: 50,000 Altın 

10 Oyun/Oyna: Efsanevi Küp 

Uzayın derinliklerinde seyahate çıkıp gizli mükafatları keşfetmek isteyen oyuncular ise 7 Temmuz’a kadar devam eden aktiflikten çeşitli mükafatlar toplayabilecek. 

Hibya Haber Ajansı

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