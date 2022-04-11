Paranit ve TOÇEV “Sevgiyle Bitti Gitti” Diyor

Paranit’in TOÇEV iş birliğiyle hayata geçirildiği “Sevgiyle Bitti Gitti” projesinin on-line eğitimleri başladı. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler ile çocukların bitlenme sürecinde yaşadıkları duyguları anlamlandırmasında farkındalık yaratması amaçlanıyor.

Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda daha sık görülen bitlenme, hem ebeveynlerin hem çocukların kabusu oluyor. Aileler bit ile mücadele etmeye çalışırken; çocuklar korku, endişe, utanma gibi birçok duyguyu bir arada yaşıyor, arkadaşlarının alay edebileceği düşüncesiyle okula gitmek ve hatta dışarı çıkmak bile istemiyor. Bu bilinçle hareket eden Paranit, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ile iş birliği yaparak “Sevgiyle Bitti Gitti” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında gerçekleştirilecek on-line eğitimlerin ilki, 3 Şubat Perşembe günü TOÇEV öğrencileriyle düzenlendi. İçeriği Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATİN) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu, MATİN Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ferzan Curun ve Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Zeynep Ece Tezel tarafından yapılan araştırmalar çerçevesinde hazırlanan; Psk. Burcu Gökbulut tarafından verilen eğitimde, çocuklara bitlenmenin ne olduğu anlatıldı, çocukların bu süreçte duygularını fark etmelerine yönelik bilgiler aktarıldı. TOÇEV öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından proje, 2022 eğitim öğretim yılı boyunca Türkiye genelinde birçok çocukla “Sevgiyle Bitti Gitti” demeye devam edecek.

Projeye ilişkin bir değerlendirmede bulunan Paranit Marka Müdürü Aslı Ağca, şunları söyledi: “Bit sorunu yaşayan yüzlerce belki binlerce aile ve çocuk bitlenme yüzünden utanıyor. Biz de çocukların maruz kaldığı problemleri bir nebze olsun aşabilmelerine yardımcı olmak için TOÇEV ile Sevgiyle Bitti Gitti” projesini hayata geçirdik. Bu projeyle çocuklara bitlenmenin ne olduğunu öğretmeyi, bitlenme süreçlerinde duygularını fark edebilmeleri konusunda onları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Pandemi nedeniyle şimdilik online olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle yüzlerce çocuğumuza ulaşmayı planlıyoruz.”

TOÇEV İcra kurulu Üyesi Dilek Ültanır ise “Projemizin temel hedefi çocuklarımızın iletişimlerini güçlendirmek ve duygularının farkına varabilmesini sağlamaktır. Kendi okul yıllarıma döndüğümde bit sorununu oldukça yoğun yaşadığımızı ve bu süreçte utanç duygumuzun baskın olduğunu hatırlıyorum. Günümüzde ise bit sorunu hala devam ediyor ve zorbalık her yaş grubu için yıpratıcı sonuçlar gösteriyor. Projemiz sayesinde çocuklarımızın hatta ebeveynlerin kendi duygularını fark etmeleri ve başkalarının haklarına saygı duymalarını amaçlıyor, interaktif olarak gerçekleşen eğitimlerde akademik bulgular üzerinden ilerliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı