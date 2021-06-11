PARDUS, Eğitim ve yarışmalarla yaygınlaşıyor

Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından yürütülen “PARDUS’un Yaygınlaştırılması” Projesi kapsamında 12-23 Nisan 2021 tarihleri ortasında gerçekleştirilen “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda birinci üçe giren gruplar mükafatlarını aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE iştirakinde kamu ve özel bölüm şirketleri, STK’lar, üniversiteler, eğitim kurumları ve topluluklardan oluşan paydaşları ile açık kaynak ekosistemini geliştirme hedefiyle kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun ‘Çevrim İçi Pardus Müsabakası’nda kazananlar belirli oldu.

“Çevrim İçi Pardus Yarışması” ile PARDUS ve açık kaynak yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra geliştiricilere takviye verilmesi amaçlandı. Yarış mühletince ağır eğitim ve mentorluk takviyesi verilen takımlar, 5 günlük eğitimin akabinde 5 gün süren çevrim içi yarışta projelerini geliştirdi. İştirakçiler, “Kullanıcı tecrübesini iyileştirmek”, “Etkileşimli tahta uygulamaları”, “Temel formasyon uygulamaları”, “Antivirüs idare arayüzleri”, GTK tabanlı uygulama mağazaları”, “Elektron tabanlı sistem altyapısı”, “QEMU için arayüz yazılımı”, “Qt, Electron, GTK uygulamaları” üzere geniş bir yelpaze içinden seçtikleri projeleri geliştirme talihi buldu. Hem tecrübe kazanan hem de açık kaynak yazılım teknolojilerine katkıda bulunan yarışmacılar, alanında uzman Pardus geliştiricileri ve heyet üyelerinden geri bildirimler aldı.

Müsabakada Emincan Özcan Kataliz projesiyle birinci, Mert Çelen Zabit projesiyle ikinci ve Eda Altuntaş, Hakkı Dizdar, Recep Tayip Aksakal grubu Oyun Parkı projesiyle üçüncülüğe layık görüldü. Pardus Özel Mükafatı ise Mangala projesiyle Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent, Tuğba Fıçıcı grubuna verildi. HAVELSAN’ın ödül sponsoru olduğu “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda birinci gruba Monster bilgisayar, ikinci gruba 3B yazıcı ve üçüncü gruba de Raspberry Pi ikram edildi. Pardus Özel Ödülü’nü alan Mangala projesinin geliştiricileri ise teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri birer armağan çeki kazandı.

TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde Pardus Laboratuvar Sorumlusu olarak vazife alan ve müsabakada mentorluk da yapan Orkun Balcı, projenin Pardus için manası ve kapsamı hakkında, “Sanal ortamda gerçekleştirilen yarış, 24 saat boyunca hiç durmayan bir tempoyla devam etti. Öbür mentorlarla birlikte gece saatlerinde dahi yarışmacıların sorularına karşılık vermeyi sürdürdük. Gün içerisinde kısa toplantılar, gün sonu değerlendirmeleri, müsabakanın akışı içinde yapılması gereken denetimler, Covid-19 önlemleri sebebiyle hepsi sanal ortamda Discord sunucuları üzerinde gerçekleşti. Bu durum müsabakaya her zamankinden farklı bir hava kattı. Daima yazışılan, kısa online toplantılar yapılan, birçok kanalda tıpkı anda birçok bahsin görüşüldüğü, öteki bir tarafta ise kodlamanın devam ettiği, aksiyon sinemalarını aratmayan bir süreç oldu. Kazananların yaratıcı fikirlere, takım çalışmasına ve kaliteli kod geliştirmeye ehemmiyet veren bireyler olması bizleri sevindirdi. Dereceye girenleri kutlar, müsabakaya katılanlara teşekkür ederiz” dedi.

Pardus Hakkında

İsmini Anadolu parsından alan PARDUS, Debian GNU/Linux temelli, özgür ve Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden fiyatsız olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Pardus’un, ferdi kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal muhtaçlıkları karşılayan alt projeleri bulunmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) bünyesinde geliştirilmeye devam eden bu sistemlerden başlıcaları; ‘Lider Ahenk’ Merkezi İdare Sistemi, ‘Engerek’ Kimlik İdare Sistemi, ‘Ahtapot’ Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve ‘ETAP’ Etkileşimli Tahta Arayüz Projesidir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı