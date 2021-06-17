Pardus, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda

Bu yıl “İleri Teknolojiler” teması ile gerçekleşen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 9-12 Haziran 2021 tarihleri ortasında Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuarda TÜBİTAK standında yer alan Pardus Projesi, ETAP yüklü etkileşimli tahta ve Pardus tecrübesini yaşatan bilgisayarlarla donatıldı.

Ziyaretçilerin ağır ilgi gösterdiği Pardus standında iştirakçiler, Pardus ve Açık Kaynak ideolojisini anlatan bilgilendirici görüntüyü izleme ve çağdaş eğitimde gelinen noktayı ETAP yüklü etkileşimli tahtalarda deneyimleme fırsatı buldu. Bu yılki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, birçok kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan olmak üzere yaklaşık 70 bin tekil ziyaretçiyi konuk etti.

TÜBİTAK ULAKBİM Pardus Proje Yürütücüsü Cengiz Çelik, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı iştirakiyle ilgili olarak, “Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, ülkemizde ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik eserlerin sergilenmesini, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasını ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasını gaye ediniyor. Bu fuar ile şirketlerin, kuruluşların karşılıklı proje, teklif, eser üzere alanlarda iş birlikleri kurması hedefleniyor. Pardus olarak standımızda, kamu ve iş dünyasına yönelik son teknoloji eserlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. İş dünyasının yanı sıra öğrencilerin de ülkenin geleceğine ve en yeni teknolojilere gösterdiği ilgi bizi mutlu etti” dedi.

Kamuda açık kaynak, özgür yazılımların yaygınlaştırılmasının sağlanması

Pardus işletim sistemi, kullanıma sunulduğu 2005 yılında ülkemizde bilişim okuryazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü muhtaçlıklarını karşılamayı hedefliyordu. Bu hedefi gerçekleştiren Pardus, 2012 yılından günümüze yeni bir gayeyle yoluna devam ediyor.

Gayesi, kamuda açık kaynak, özgür yazılımların yaygınlaştırılmasının sağlanması olarak güncellenen Pardus çatısı altında, kamunun gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen alt projeler de yer alıyor. Bu doğrultuda Pardus, Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından yaygın biçimde kullanılarak çağdaş eğitim gereksinimlerine tahlil olan ETAP (Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi), kamu kurum ve kuruluşlarının olmazsa olmaz gerekliliklerini karşılayan Ahtapot (Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi), Engerek (Kimlik İdare Sistemi) ve LiderAhenk (Merkezi İdare Sistemi) üzere alt projeleri iş dünyasının hizmetine sundu. Pardus ve geliştirilen alt projeleri birçok kamu kurumunda kullanılmaya başlandı ve halihazırda Pardus ve Açık Kaynak yazılımlara göç devam ediyor.

Hibya Haber Ajansı