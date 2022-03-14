Paribu desteğiyle Türkiye’nin ilk tematik NFT seçkisi “Gender-Free Chain” sanatseverlerle buluştu

Türkiye’nin lider kripto para işlem platformu Paribu, kültür sanat alanını sahiplenmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk tematik NFT seçkisi olma özelliği taşıyan “Gender-Free Chain” sergisi, İstanbul Blockchain Woman ile Artdog iş birliği ve Paribu desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor. Teknoloji ve sanat alanlarında üretim yapan kadınlara yönelik farkındalığı artırma amacıyla düzenlenen sergi, 16 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Yarının dünyasını bugünden inşa etmenin yolunun yalnızca teknolojiyi değil; çevre, sanat, spor, kültür ve eğitim alanlarını da sahiplenmekten geçtiğine inanan Paribu, destek verdiği kültür sanat etkinliklerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Blokzincir ekosistemiyle hayatımıza giren NFT’ler, kültür ve sanat alanında da büyük etki yaratıyor. İstanbul Blockchain Woman ve Artdog, bu etkiden faydalanarak “toplumsal cinsiyet kabullerinden bağımsız bir zincir” teması etrafında NFT seçkilerinden oluşan bir sergi düzenledi. 30’un üzerinde sanatçıya ait eserin sergilendiği “Gender-Free Chain” NFT sergisi, geçtiğimiz hafta sergi yaratıcıları, dijital sanat ve NFT uzmanları ile toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uzman isimlerin katılımıyla açılışını yaptı.

Serginin kuratörü Begüm Güney gerçekleştirilen projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “’Gender-Free Chain’ başlığı altında gerçekleştirdiğimiz bu sergi, sanatın fiziksel formdan bağımsızlaştığı, dijital sanatın blokzincincir üzerinde üretildiği alanda gerçekleşiyor. Cinsiyetten bağımsız eşit evrensel hak ve özgürlüklere sahip olan bir toplum yapısı öngörüsüne paralel bir vizyonla gerçekleştirdiğimiz açık çağrı sonucunda oluşturulan, alanın öncülerinden örneklerin de izlenebildiği bu sergide iletişim kurma, görünür kılma ve karşı koyma yaklaşımları öne çıkıyor.”

Paribu CEO’su Yasin Oral da sergiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Yarının dünyası derken aslında sadece teknolojiyi kastetmiyoruz. Aynı zamanda yarının sporu, yarının kültür sanatı da diyoruz. Şimdi de alanında öncü sergilerden biri olan Gender-Free Chain’e destek olduk. NFT seçkilerinden oluşan bu sergi, toplumsal konuların sanat ve teknoloji ile buluşarak insanlara aktarılması açısından büyük bir önem taşıyor. Paribu olarak, disiplinlerarası çalışma ve projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı