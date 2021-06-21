Paribu ödenmiş sermayesini 40 milyon TL’ye yükseltti

Türkiye’nin en yüksek hacimli kripto para süreç platformu Paribu’nun 12 milyon TL’lik ödenmiş sermayesi 40 milyon TL’ye çıkarıldı. Paribu’nun ödenmiş sermaye artışı 26 Mayıs 2021’de 10335 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Kullanıcılarına süratli, kolay ve inançlı kripto para süreç hizmeti sunan Paribu’dan yapılan açıklamada, eski sermayenin tamamının ödenmiş olduğu, yeni artışın ise dağıtılmamış geçmiş yıl kârlarından karşılandığı belirtildi. Mevzuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paribu CEO’su Yasin Oral, 4 milyon kullanıcıya hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Kullanıcılarımızla birlikte ürettiğimiz katma pahası sürdürülebilir çalışmalar için değerlendirmeye devam ediyoruz. Önder kripto para süreç platformu olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 12 milyon TL’lik ödenmiş sermayemizi geçmiş yılların kârlarıyla 40 milyon TL’ye yükselttik. Bunda Paribu’ya duyulan itimadın çok büyük bir tesiri var. Paribu, altyapısı ve kesintisiz uyguladığı güvenlik prosedürleriyle inançlı süreç hizmeti vermeyi sürdürecek.”

Paribu’dan 50 milyon TL sermayeli yeni şirket

Paribu ödenmiş sermaye artışının yanı sıra 50 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurduğunu açıkladı. Yüzde yüz Paribu ortaklı yeni şirket Stoken Finansal Teknolojiler AŞ, finansal teknolojiler alanında geliştirmeler yapacak. Blokzincir tabanlı yazılım tahlilleri gerçekleştirecek olan şirket, bu alanda yatırımlar yapacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı