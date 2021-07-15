Paris’in Yeni Metrosu, Grand Paris Express, Mono Steel’e Emanet

Mono Steel, Paris’in yeni metro çizgilerini demir ağlarla örüyor. Günlük 2 milyon insan taşıyacak olan Grand Paris Express için 165 ton üretim yapan Mono Steel, 4 yeni sınır ve 205 km uzunluğuyla, gelişen ve büyüyen Paris’in en büyük projelerinden birinde yer alıyor.

Nitelikli ve kaliteli hizmetlerine bir yenisini ekleyen Mono Steel, Fransa’daki en büyük ve en kıymetli ulaşım projelerinden biri olan yeni metro çizgisinde yerini aldı. 22.6 Milyar Euro yatırımla planlanan ve 205 kilometre uzunluğunda olan sınır; 68 istasyon, mevcut metro güzergahlarına eklenen 4 yeni sınır ve Line 11 ve 14’ün uzatılması ile Paris’in gelişmekte olan bölgelerini sarmalıyor. Paris’in 3 havalimanına ve sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıran yeni metro sınırının, günde 2 milyon insan taşıması bekleniyor. Bu sayının Paris üzere büyük bir kentte, trafik için de rahatlama sağlaması amaçlanıyor. Günlük 150 bin otomobilin trafiğe çıkmasını azaltacağı düşünülen sınırın inşasının da yıllık ortalama 20.000 şahsa istihdam sağlaması ön görülüyor.

Haziran 2016 yılında başlayan ve Mono Steel’in çalışmalarını hala sürdürdüğü metro inşaatı 2030 yılına kadar sürecek. Banliyöler ortasında seyahati kolaylaştıracak ve kente yeni hareketlilik getirecek olan Grand Paris Express, banliyölerin hem birbirleriyle hem de kent merkezi ile etkileşimini arttıracak. Seyahat mühletini değerli ölçüde kısaltacak olan sınır, mevcut metro ve tren sınırlarının tersine, insanların metro ile seyahat etmelerini teşvik edecek. Kent merkezine inmeden banliyöler ortasında ilişkiyi sağlayacak. Yeni metro ağı sayesinde Charles de Gaulle Havalimanı’ndan La Defense’ye gitmek neredeyse yarı yarıya (mevcut çizgilerle bu seyahat 53 dakika sürerken, yeni çizgiyle 34 dakikaya düşecek) kısalacak. Orly Havalimanı’ndan Paris Saclay Üniversitesi yerleşkesine ulaşım ise 1 saat 6 dakika yerine, yalnızca 15 dakikaya inecek.

Yeni 4 sınırıyla (Line 15, Line 16, Line 17 ve Line 18) Paris’in ulaşımını rahatlatacak olan Grand Paris Express, Line 15 ile yerin altında 75 kilometrelik bir daire çizecek. Bu daire La Defense, Saint-Denis, Rosny-sous-Bois, Champigny-sur-Marne, Villejuif, Issy-les-Moulineaux ve Nanterre üzere kasabaları birbirine ve kentin kalbine bağlayacak. İmaline devam edilen çizgiler yalnızca ulaşımı rahatlatmakla kalmayacak, Paris’in gelişmekte olan banliyö ve sanayi bölgelerinde de kent planlamasına yardımcı olacak. Yeni çizgi üzerinde atıl olan bir çok arazi de bu sayede fonksiyon kazanacak. Yatırımcılar, konut ve işletmelere yeni bir kent planlaması ve etraf düzenlemesi için fırsat sunacak.

Paris’in en değerli metro çizgisinin inşasında yer almanın haklı gururunu yaşayan Mono Steel’in ortaklarından Mustafa Toprakçeken, “Paris’e yeni ve değerli bir çizgi kazandıracak olmaktan ötürü çok memnunuz. Grand Paris Express yalnızca bir seyahat ve ulaşım projesi değil, kenti baştan sona kat edecek olan büyük bir sınır. Bu sayede ülkede sosyo-ekonomik bir rahatlama olacağı üzere, çizgi etrafında gelişecek olan yeni yatırım ve hayat alanları da bir kentin tekrar inşası demek. Biz de böylesi yenilikçi ve gelişimi destekleyen bir projede yer almaktan, tabir yerinde ise Paris’i demir ağlarla örmekten çok memnunuz,” diye açıklıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı