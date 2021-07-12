Park Elektrik’in bağlı ortaklığının maden işletme ruhsatı süre uzatıldı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin bağlı iştirakinin maden işletme ruhsatı mühlet uzatıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin bağlı iştiraki Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin mevcut durum itibariyle linyit madenciliği faaliyetlerini rödovans tarzıyla yürüttüğü Konya’nın Ilgın ilçesi’nde yer alan ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na ilişkin 1247 sicil numaralı IV. Küme (B) maden işletme ruhsatının 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olan müddeti Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.” bilgisi verildi.

Hibya Haber Ajansı