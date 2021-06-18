Patentli özellikleriyle profesyonellerin tercihi, Clivet Santrifüj Chiller

Form Sanayi Ürünleri’nin eser gamında yer alan Clivet Santrifüj Soğutma Kümeleri, yüksek soğutma kapasitesi, verimlilik kıymetleri ve patentli yeni özellikleri ile dikkat çekiyor. 600 kW ile 10 bin 550 kW ortasında yüksek kapasiteye ve 6.58’e kadar COP, 10.69’a kadar IPLV verimlilik kıymetlerine sahip olan bu eser, 20’den fazla patente sahip.

İki kademeli kompresör ve Back to Back Impeller dizayn özelliklerine patent alan Clivet Santrifüj Soğutma Kümeleri, ergonomik tasarımı ve daha az hareketli modüle sahip olması sayesinde, eşsiz direkt tahrikli kompresör güvenilirliği ve daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor ayrıyeten Back to Back Impeller dizaynında yer alan eksenel kuvvet ile kendi kendini dengeleme teknolojisine sahip. Yüzde 10 ila yüzde 100 kapasite aralığında çalışabilen VFD frekans inverterli kompresör ile soğutma kümesi düşük yüklerde kalkış yapabiliyor ve kısmi yüklerde yüksek randımanla çalışabiliyor. İki kademeli sıkıştırma çevrimi ile güç verimliliği yüzde 6 artıyor ve tek kademeli kompresörlü modellerinin tersine, işletme masrafları azalıyor. Aygıt motor yapısı sayesinde sahip olduğu çift kat ses geçirmez izolasyon, optimize edilmiş pervane ve tünel tasarımı ile öne çıkıyor.

Patentli Full Falling Sinema evaporatör tasarımı ile yüksek verimli ısı transferi sağlanıyor ve 6°C’lik buharlaşma sıcaklığı, 7°C’de çıkış suyu sıcaklığı elde ediliyor. Clivet Santrifüj Soğutma Kümelerinde yer alan eşsiz tam sinema buharlaştırma teknolojisinde spreyleme özelliği, soğutucu akışkanın evaporatör tüplerinin yüzeyinde sıvı halde oluşmasına ve yüzde 100 buharlaşmasına imkan tanımaktadır böylelikle ısı alışverişi verimliliği kıymetli ölçüde artıyor ve soğutucu akışkan şarjı yüzde 40 oranında azalıyor. Patentli soğutucu akışkan distribütörü sayesinde daha homojen dağılım sağlıyor, evaporatör performansı yükseliyor ve verimlilik artıyor.

Clivet Santrifüj Soğutma Grupları’nda etraf dostu R 134A kullanılıyor. Daha az soğutucu şarjı gerektiren yapısı ve yüksek verimli inverter motoruyla alanının en çevreci eserleri ortasında yer alıyor. Clivet tüm özelliklerinin yanı sıra düşük ses kıymetleri, kompakt boyutu ve hafifliği ile öne çıkıyor. Tüm bu öne çıkan özellikleriyle İstanbul Milletlerarası Finans Merkezi, KKTC Ercan Havalimanı, Ankara Sincan 480 yataklı Devlet Hastanesi, Osmaniye 600 yataklı Devlet Hastanesi ve Nuh Çimento üzere büyük kapasiteli kurumlar tarafından iklimlendirme tahlili olarak tercih edildi.

Hibya Haber Ajansı