Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

 Devam eden yeni hisse alma hakkı bildirimi yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklam
Ana Sayfa Ekonomi 17 Haziran 2021 16 Görüntüleme

Pay sırasının işleme açılması

Pay sırasının işleme açılması

Hisse sırasının sürece açılmasına ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”BAGFS.E sırası 16/06/2021 (BUGÜN) seans başından itibaren sürece açılacaktır.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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