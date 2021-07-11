Payların borsa birincil piyasada halka arzı

Hisselerin borsa birincil piyasada halka arzına ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş’nin halka arz edilecek toplam 13.000.000 TL nominal kıymetli hisseleri, borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama ve satış yoluyla beher hisse için 6 TL fiyattan 29-30.06.2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş aracılığıyla EDATA.HE (İkincil piyasada süreç kodu EDATA.E olacaktır.) süreç sırasında satışa sunulacaktır. EDATA.HE’ye iletilecek emirlerde sadece [İptale Kadar Geçerli (İKG)] buyruk geçerlilik çeşidi kullanılmalıdır. İlgili sırada azamî buyruk kıymeti 78.000.000 TL olacaktır. Halka arza ait buyrukların borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, buyrukları borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – vakit önceliğini haiz birinci buyruk dışındaki öteki buyruklar tekrarlanmış olarak girilmiş olacağından dağıtıma husus edilmemektedir. Şirket hisseleri, birincil piyasa süreçlerinin tamamlanmasını takiben borsamızca yapılacak değerlendirmenin akabinde ikincil piyasada süreç görebilecektir. Şirket hisselerinin halka arzına ait izahname KAP’ta yayımlanacaktır.”

Hibya Haber Ajansı