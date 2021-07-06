Hisselerin süreç görmeye başlamasına ait bildirim yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Selva Besin Sanayi A.Ş’nin 26.000.000 TL nominal bedelli hisselerinin halka arzı tamamlanmış olup, şirketin sermayesini temsil eden 78.000.000 TL nominal kıymetli hisseleri kotasyon yönergesinin 8. hususu çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen şirket hisseleri 25.06.2021 tarihinden itibaren ana pazarda 3,06 TL/pay baz fiyat, SELVA.E kodu ve daima süreç usulüyle süreç görmeye başlayacaktır. İlgili sırada azamî buyruk bedeli 500.000 TL olarak belirlenmiştir.” tabiri kullanıldı.
Hibya Haber Ajansı
FMV Işık Okulları öğrencileri sokak hayvanları için bir araya geldiFMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri tarafından soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının güç
Payların işlem görmeye başlaması
Hisselerin süreç görmeye başlamasına ait bildirim yapıldı.
Yorumlar (Yorum Yapılmamış)
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Benzer Haberler
-
Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Listesinde Mobilyada Yataş Yine Zirvede
-
Tumeva ile Beyaz Haber Ajansı arasında dev anlaşma
-
MetLife, Teknoloji Desteğim Ferdi Kaza Sigortası ile KOBİ’lerin yanında
-
Pandemi Sonrası Dünya’da Düzenlenen İlk Kozmetik Fuarı BeautyEurasia 11.623 Kişi ile Ziyaretçi Akınına Uğradı.
-
Bien tasarım dünyasının başkenti İtalya’da düzenlenen A’Design Award’dan ödülle döndü
-
Migros’un yeni medya şirketi tescil edildi
-
Yerli Yatırımcıların Hisse Senedi Varlıkları Bir Yılda Yüzde 70 Büyüdü
-
Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor
-
Armada Bilgisayar’ın genel kurulu tescillendi
-
Vakıf Gayrimenkul sözleşme imzaladı
-
Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu
-
Mondi Tire’de komite üyeleri belirlendi