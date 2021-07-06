Payların işlem görmeye başlaması

Hisselerin süreç görmeye başlamasına ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Selva Besin Sanayi A.Ş’nin 26.000.000 TL nominal bedelli hisselerinin halka arzı tamamlanmış olup, şirketin sermayesini temsil eden 78.000.000 TL nominal kıymetli hisseleri kotasyon yönergesinin 8. hususu çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen şirket hisseleri 25.06.2021 tarihinden itibaren ana pazarda 3,06 TL/pay baz fiyat, SELVA.E kodu ve daima süreç usulüyle süreç görmeye başlayacaktır. İlgili sırada azamî buyruk bedeli 500.000 TL olarak belirlenmiştir.” tabiri kullanıldı.

Hibya Haber Ajansı