Paylaşımlı mobilite platformu, 25.9 milyon TL finansman aldı

INVEO Yatırım Holding; sürdürülebilirliğe kıymet veren ve geleceğin kentlerinde ulaşımdan kaynaklı karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen paylaşımlı elektrikli mobilite platformu HOP!’a ortak oldu. Paylaşımlı mobilite platformu HOP!, yatırım çeşidinde Inveo Yatırım Holding’den 24.2 milyon TL, toplamda ise 25.9 milyon TL finansman aldı. Sağlanacak finansmanın şirketin gelecek devirdeki vizyonuna ulaşması için şirketin büyümesini hızlandırmakta ve elektrikli skuter alımında kullanılacağı belirtildi. Inveo liderliğinde gerçekleşen yatırım cinsinde, Inveo’nun yanı sıra HiVC GSYO, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen ve İzzet Halyo da hisse sahipleri ortasında yerini aldı.

HOP!, taşınabilir uygulamalar üzerinden kısa aralı seyahatler için paylaşımlı elektrikli araçları kullanıma sunuyor. Kısa aralık seyahatlerde fosil yakıtlı otomobillerin kullanımını azaltan paylaşımlı elektrikli araçlar, kentlerdeki trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğini düşürüyor, kentlerimiz daha yaşanabilir hale geliyor. Birinci kademede paylaşımlı elektrikli skuterlar sunan HOP!, kısa vakitte elektrikli bisiklet, elektrikli moped, hafif elektrikli otomobil üzere alternatif elektrikli araçları da platformuna entegre etmeyi hedefliyor. Öncelikli olarak resmi otoritelerce tanınan yasal altyapısı oluşan paylaşımlı elektrikli skuter kesiminin birinci lisanslı şirketlerinden biri olan paylaşımlı mobilite platformu HOP! aldığı bu finansman ile mevcut kentlerdeki araç sayısını arttırarak hizmet ağını denetimli biçimde genişletecek. Mevcutta hizmet verdiği vilayet ve ilçelere ek olarak önümüzdeki periyotta hizmet vermeye başlayacağı yeni bölgeler ile ülke geneline yayılacak. Alınan finansman ile bölgesel genişlemenin yanı sıra, kullanıcılara en uygun sürüş tecrübesini sağlayabilmek ismine AR-GE yatırımlarında kullanılacak.

Dünyanın önder operatörleri tarafından tercih edilen, Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sürdürülebilir skuterlarını kullanıcılarına sunan HOP!, müşterilerine en üst sınıf sürüş performansı ve tecrübesini yaşatıyor. Araçların paylaşım yazılım ve donanımları ise Türkiye’de kendi takımı tarafından yerli ve ulusal olarak geliştiriliyor.

Yıkıcı teknolojiler tüm kesimler üzere küresel mobilite ekosisteminin de DNA’sına da sızdı. Klasik iş modellerinin süratli dönüşümü yanı sıra, bu teknolojiler müşteri odaklı yeni pazarlar yaratıyor ve HOP! üzere yeni oyuncuları piyasaya sürüyor. Ekosistemde ayak izleri uzun müddettir duyulan esaslı değişimlerin, müşteriye direkt yansıyan birinci halkalarını temsil eden paylaşımlı mobilite teşebbüslerinin, dünyada ulaşım alanında faaliyet gösteren firmaları da kullanılan yolları da kentleri de günümüzden çok farklı bir noktaya taşıması ve kentlerin nakliyat ve buna bağlı etraf, trafik üzere meselelerini çözmede de ihtilal yaratması öngörülüyor.

INVEO Yatırım Holding’in HOP!’a yapılan yatırımını da, paylaşımlı mobilite alanına attığı birinci adım, zamanlama ve sürdürülebilir büyüme finansmanı kapsamında geniş çerçevede gözlemlemek ve kıymetlendirmek gerekiyor.

“Çevreci teşebbüsleri desteklemekten mutluyuz”

Inveo Yatırım Holding’in teknoloji ve yenilikçi iş modellerine takviye verdiğini belirten CEO Onur Topaç, yaptıkları yatırım hakkında şunları söyledi: “Inveo Yatırım Holding, sermaye piyasalarına ve geleceği parlak şirketlere yatırım yapan yeni jenerasyon bir kıymet yatırımcısı. 2020 yılında öz sermayemizi yüzde 310 büyüterek 148 Milyon TL’den 606 Milyon TL’ye yükselterek güçlendirdik. Inveo olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da büyümeyi planlıyoruz. Belirlemiş olduğumuz strateji doğrultusunda büyüme potansiyeli yüksek olan teknolojik ve yeni kuşak teşebbüslere yatırım yaparak, onları daha verimli, katma bedel üreten, daha karlı yapılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Maksadımız finansal ve entelektüel sermaye koyarak desteklediğimiz şirketleri memleketler arası piyasalarda rekabet edecek seviyeye ulaştırmak. Belirlediğimiz büyüme stratejimiz kapsamında son olarak elektrikli mobilite platformu HOP!’a 24 milyon TL’nin üzerinde finansman sağladık. Sağladığımız finansman ile gayemiz HOP!’un bedelini ve pazar hissesini arttırarak alanında başkan şirket pozisyonuna yükseltmek. Inveo olarak etrafa hassas, gürültü kirliliğine yol açmayan, sessiz ve ekonomik bir yolculuk vadeden bu teşebbüsün yatırımcısı olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

“Inveo’nun takviyesi bizim için çok değerli”

HOP Teknoloji A.Ş. CEO’su Yiğit Kipman, Inveo Yatırım Holding’in yatırımı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’Inveo Yatırım Holding’in tecrübesinden yararlanarak, sağladığımız iş birliği ile markamızın kıymetini ve pazar hissesini arttırarak alanımızda önder olmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve büyümemizin sürdürülebilir olması için Inveo’nun dayanağı bizim için çok pahalı. Sunduğumuz araçlar, kısa uzaklık seyahatler için kentlerin mevcut ulaşım ağına yeni bir ulaşım modu olarak entegre oluyor. Kentlerde “ilk mil son mil sorunu” olarak bilinen sorunu çözerek, geleceğin kentlerini daha pak, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getiriyor. Şu anda 3 büyük kentte hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizi mevcut etraf ve kamu sistemini en üst düzeyde gözeterek, çizilen kurallar çerçevesinde ihtimamla sunuyoruz. Bu işi uzun periyot sürdürülebilirlik gayesiyle, maliyet efektif sistemler üzerine kurgulanmış halde yürüten dünyadaki sayılı firmalardanız. Aldığımız finansman takviyesi ile öncelikli olarak Türkiye’nin birçok vilayetine yayılacağız. Devam eden devirlerde ise bölgedeki öbür ülkelerde hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

Hibya Haber Ajansı