Otuz yıllık sermaye piyasaları tecrübesine sahip yeni kuşak kıymet yatırımcısı Inveo Yatırım Holding; sürdürülebilir bir gelecek için kentlerde karbon ayak izini azaltan çevreci paylaşımlı elektrikli mobilite platformu HOP!’a ortak oldu. Paylaşımlı mobilite platformu HOP!, Inveo liderliğinde 25.9 milyon TL’lık finansman aldı.

INVEO Yatırım Holding; sürdürülebilirliğe değer veren ve geleceğin kentlerinde ulaşımdan kaynaklı karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen paylaşımlı elektrikli mobilite platformu HOP!’a ortak oldu. Paylaşımlı mobilite platformu HOP!, yatırım tipinde Inveo Yatırım Holding’den 24.2 milyon TL, toplamda ise 25.9 milyon TL’lık finansman aldı. Sağlanacak finansmanın şirketin gelecek periyottaki vizyonuna ulaşması için şirketin büyümesini hızlandırmakta ve elektrikli skuter alımında kullanılacağı belirtildi. Inveo liderliğinde gerçekleşen yatırım tipinde, Inveo’nun yanı sıra HiVC GSYO, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen ve İzzet Halyo da hisse sahipleri ortasında yerini aldı.

HOP!, taşınabilir uygulamalar üzerinden kısa uzaklıklı seyahatler için paylaşımlı elektrikli araçları kullanıma sunuyor. Kısa uzaklık seyahatlerde fosil yakıtlı otomobillerin kullanımını azaltan paylaşımlı elektrikli araçlar, kentlerdeki trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğini düşürüyor, kentlerimiz daha yaşanabilir hale geliyor. Birinci basamakta paylaşımlı elektrikli skuterlar sunan HOP!, kısa vakitte elektrikli bisiklet, elektrikli moped, hafif elektrikli otomobil üzere alternatif elektrikli araçları da platformuna entegre etmeyi hedefliyor. Öncelikli olarak resmi otoritelerce tanınan yasal altyapısı oluşan paylaşımlı elektrikli skuter bölümünün birinci lisanslı şirketlerinden biri olan paylaşımlı mobilite platformu HOP! aldığı bu finansman ile mevcut kentlerdeki araç sayısını arttırarak hizmet ağını denetimli biçimde genişletecek. Mevcutta hizmet verdiği vilayet ve ilçelere ek olarak önümüzdeki periyotta hizmet vermeye başlayacağı yeni bölgeler ile ülke geneline yayılacak. Alınan finansman ile bölgesel genişlemenin yanı sıra, kullanıcılara en düzgün sürüş tecrübesini sağlayabilmek ismine AR-GE yatırımlarında kullanılacak.

Dünyanın başkan operatörleri tarafından tercih edilen, Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sürdürülebilir skuterlarını kullanıcılarına sunan HOP!, müşterilerine en üst sınıf sürüş performansı ve tecrübesini yaşatıyor. Araçların paylaşım yazılım ve donanımları ise Türkiye’de kendi takımı tarafından yerli ve ulusal olarak geliştiriliyor.

Yıkıcı teknolojiler tüm dallar üzere küresel mobilite ekosisteminin de DNA’sına da sızdı. Klasik iş modellerinin süratli dönüşümü yanı sıra, bu teknolojiler müşteri odaklı yeni pazarlar yaratıyor ve HOP! üzere yeni oyuncuları piyasaya sürüyor. Ekosistemde ayak izleri uzun müddettir duyulan esaslı değişimlerin, müşteriye direkt yansıyan birinci halkalarını temsil eden paylaşımlı mobilite teşebbüslerinin, dünyada ulaşım alanında faaliyet gösteren firmaları da kullanılan yolları da kentleri de günümüzden çok farklı bir noktaya taşıması ve kentlerin nakliyecilik ve buna bağlı etraf, trafik üzere problemlerini çözmede de ihtilal yaratması öngörülüyor.

INVEO Yatırım Holding’in HOP!’a yapılan yatırımını da, paylaşımlı mobilite alanına attığı birinci adım, zamanlama ve sürdürülebilir büyüme finansmanı kapsamında geniş çerçevede gözlemlemek ve kıymetlendirmek gerekiyor.

Onur Topaç: “Çevreci teşebbüsleri desteklemekten mutluyuz”

Inveo Yatırım Holding’in teknoloji ve yenilikçi iş modellerine dayanak verdiğini belirten CEO Onur Topaç, yaptıkları yatırım hakkında şunları söyledi: “Inveo Yatırım Holding, sermaye piyasalarına ve geleceği parlak şirketlere yatırım yapan yeni jenerasyon bir kıymet yatırımcısı. 2020 yılında öz sermayemizi yüzde 310 büyüterek 148 Milyon TL’den 606 Milyon TL’ye yükselterek güçlendirdik. Inveo olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da büyümeyi planlıyoruz. Belirlemiş olduğumuz strateji doğrultusunda büyüme potansiyeli yüksek olan teknolojik ve yeni jenerasyon teşebbüslere yatırım yaparak, onları daha verimli, katma bedel üreten, daha karlı yapılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Emelimiz finansal ve entelektüel sermaye koyarak desteklediğimiz şirketleri milletlerarası piyasalarda rekabet edecek seviyeye ulaştırmak. Belirlediğimiz büyüme stratejimiz kapsamında son olarak elektrikli mobilite platformu HOP!’a 24 milyon TL’nin üzerinde finansman sağladık. Sağladığımız finansman ile gayemiz HOP!’un bedelini ve pazar hissesini arttırarak alanında önder şirket pozisyonuna yükseltmek. Inveo olarak etrafa hassas, gürültü kirliliğine yol açmayan, sessiz ve ekonomik bir seyahat vadeden bu teşebbüsün yatırımcısı olmaktan son derece memnunuz.”

Yiğit Kipman: “Inveo’nun dayanağı bizim için çok değerli”

HOP Teknoloji A.Ş. CEO’su Yiğit Kipman, Inveo Yatırım Holding’in yatırımı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’Inveo Yatırım Holding’in tecrübesinden yararlanarak, sağladığımız iş birliği ile markamızın bedelini ve pazar hissesini arttırarak alanımızda başkan olmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve büyümemizin sürdürülebilir olması için Inveo’nun takviyesi bizim için çok bedelli. Sunduğumuz araçlar, kısa uzaklık seyahatler için kentlerin mevcut ulaşım ağına yeni bir ulaşım modu olarak entegre oluyor. Kentlerde “ilk mil son mil sorunu” olarak bilinen sorunu çözerek, geleceğin kentlerini daha pak, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getiriyor. Şu anda 3 büyük kentte hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizi mevcut etraf ve kamu sistemini en üst düzeyde gözeterek, çizilen kurallar çerçevesinde itinayla sunuyoruz. Bu işi uzun devir sürdürülebilirlik gayesiyle, maliyet efektif teknikler üzerine kurgulanmış halde yürüten dünyadaki sayılı firmalardanız. Aldığımız finansman takviyesi ile öncelikli olarak Türkiye’nin birçok vilayetine yayılacağız. Devam eden devirlerde ise bölgedeki öteki ülkelerde hizmet vermeyi planlıyoruz.”

Inveo Yatırım Holding hakkında:

Inveo Yatırım Holding, 1998 yılında Gedik Yatırım Paydaşlığı A.Ş. ismiyle kurulmuş, daha sonra ise yatırım holding statüsünü almıştır. 1999 yılından itibaren halka açık olan Inveo, 30 Eylül 2020 tarihine kadar GYHOL kısa koduyla Borsa İstanbul’da süreç görmüş olup bu tarihten itibaren INVEO koduyla süreç görmektedir.

Sermaye piyasalarında 30 yıllık tecrübeye sahip olan Inveo, yeni jenerasyon bir paha yatırımcısıdır. Ana maksadı, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin pahasını maksimize etmektir. Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlere ek olarak, rekabet avantajı yüksek, inovasyona dayalı eser ve hizmet geliştiren teknoloji şirketleri, dünyanın neresinde olursa olsun Inveo’nun ilgi odağındadır. Ek olarak, halka açılma potansiyeli olan şirketler de Inveo’nun yatırım stratejisinde değerli bir yere sahiptir. 2021-2025 yılları ortasında 100 milyon ABD doları yatırım amacı olan Inveo’nun amiral gemisi olan Gedik Yatırım, Türkiye’nin en büyük aracı kurumlarından biridir.

HOP! Hakkında:

Hop Teknoloji A.Ş., paylaşımlı mobilite alanında Türkiye’nin öncü firmalarından biri olarak Aralık 2019’da hizmet vermeye başladı. Kendi bünyesinde geliştirdiği yazılım ve donanım teknolojileri ile geleceğin kentleri için paylaşımlı, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım prosedürleri sunmaktadır. Kentlerin mevcut ulaşım ağına entegre olarak birinci kademede paylaşımlı elektrikli skuterlar sunan HOP!, ilerleyen devirde elektrikli bisiklet, elektrikli moped üzere öteki hafif elektrikli araçları da paylaşımlı olarak sunmayı hedeflemektedir. Ayrıyeten HOP! Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektrikli Skuter Yönetmeliği” ne nazaran Türkiye’de yetki dokümanı almaya hak kazanan birinci firmalardandır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı