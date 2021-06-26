Pazar Günleri Milliyet ile Nefes Alın

Gündeme ve yaşama dair birçok mevzuyu farklı bakış açılarıyla ele alan Milliyet Gazetesi bundan sonra pazar günleri “6 Gazete” ile okurları ile buluşuyor. Haftanın koşuşturmasından yorulup Pazar günü hem dinlenip hem de kaliteli vakit geçirmek isteyenlere Kültür-Sanat, Spor, Home, Bulmaca ve Pazar ekleriyle nefes aldıracak anlar yaratıyor.

Hayatın ağır akışı içinde yepisyeni içerikleri ile okuyucularına nefes alma alanları yaratan Milliyet Gazetesi, artık “6 gazete” ile Pazar günlerini renklendirecek. Milliyet, ana gazetesinin yanı sıra Milliyet Kültür Sanat, Milliyet Spor, Milliyet Pazar, Milliyet Home ve Milliyet Bulmaca’nın güçlü içerikli sayfaları ile okuyucuların pazar günlerini kaliteli ve keyifli bir halde geçirmelerine imkan sunacak.

Gündeme dair değerli gelişmeler Milliyet ana gazetesinde yer alırken Milliyet Pazar özel röportajları ile ses getirmeye devam edecek. Kültüre ve sanata ilgili okurlar Milliyet Kültür Sanat ile sinema, tiyatro, konser, kitap, stant üzere aktiflikleri yakından takip edip, haftalık ajandalarını planlayabilecek. Milliyet Spor ise sporun tüm kategorilerindeki gelişmelerin yanı sıra, kulüplerin önde gelen isimleriyle yapılan röportajları, Avrupa Futbol şampiyonası ile ilgili son gelişmeleri sporseverler ile buluşturacak. İç tasarım, gayrimenkul, mimari ve bahçe dekorasyonu üzere bahislerle ilgilenen okurlar için yepisyeni bir ek olan Milliyet Home, yaşadığı alanı güzelleştirmeyi sevenlerin elinden düşmeyecek. Bulmaca severlerin buluşma noktası Milliyet Bulmaca eki ise okurların zihinlerini canlandırırken ödüllü bulmacaları ile Nutuk Kitabı armağan edecek.

20 Haziran Pazar gününden itibaren Milliyet Gazetesi her pazar “6 gazete” olarak ve yalnızca 1.25TL olarak satışa sunulacak. Ayrıyeten Milliyet Gazetesi Pazar günü içeriklerine dijital platformlarda ve Milliyet e-gazete uygulamalarından da erişilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı