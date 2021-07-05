Pazarlama İletişimi ve Reklam Sektörü İçin Yapılan En Büyük Küresel Araştırmaya Katılım Çağrısı

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), Kantar, Campaign, Cannes Lions, Advertising Week, The Effies, GWI ve bölüm derneklerinin işbirliğiyle başlattığı pazarlama bağlantısı ve reklamcılık dalının en büyük global araştırması için hazırlanan anketin saha çalışması 21 Haziran’da başladı ve 2 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Bölümün çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığını ortaya koymayı, böylelikle zorlukların tanımlamasını ve olumlu tarafta değişim yaratmak için gereken adımların atılmasını destekleyen araştırmaya Türkiye’nin de yüksek iştirak göstererek, sağlıklı sektörel sonuçlara ulaşılması hedefleniyor.

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA – World Federation of Advertisers), bölüm çalışanları hakkında sağlam global bilgi sağlamak için, dünyanın birinci pazarlama bağlantısı ve reklam dalı araştırmasını başlattı. 21 Haziran ile 2 Temmuz 2021 tarihleri ortasında yayındaolacak araştırma ile bölüm genelindeki işgücü yapılanmasının yanı sıra insanların aidiyet duygusu ve mesleksel ilerleme algısı dahil olmak üzere işyerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık algısı pahalandırılacak.

WFA’in öncülük ettiği global araştırma için, bağlantı ortağı olarak Campaign, araştırma datalarının tahlili için Kantar, dalın kıymetli tertipleri olan Cannes Lions, Advertising Week, The Effies, GWI ve global ajans birlikleri EACA ve VoxComm ile iş birliği yapılıyor. Ulusal reklamveren derneklerinin yanı sıra partner ajanslar ile birlikte çalışılarak, mümkün olan en büyük temsil örnekleminin oluşturulması amaçlanıyor.

“Bu araştırma aslında kesimimize bir birlik çağrısıdır”

Türkiye’deki pazarlama bağlantısı profesyonellerini, global araştırmanın mahallî sonuçlarını en şeffaf biçimde gözlemleyebilmek için ankete katılmaya davet eden Reklamverenler Derneği Lideri Ahmet Pura, araştırmanın bir fırsat niteliği taşıdığını söyledi. Pura; “Yapılan tüm araştırmalar kültür, niyet yapısı, etnik köken üzere hususlarda farklı bireyleri kapsayan grupların daha yeterli performans gösterdikleri ve daha yeterli ticari sonuçlar ürettiklerini kanıtlıyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık bu derece pahalıyken, pandemi periyodunda bu alandaki gayretler global olarak geriledi. Türkiye’de de yansımalarını gördük, görüyoruz. WFA’in küresel araştırması bölümün global hizalanması için kıymetli. Pazarlama bağlantısı ve reklam bölümünün her alanında çalışan kıymetli meslektaşlarım; bu işte hakikaten birlikte olduğumuzu anlatmak için araştırmaya iştirak göstermemiz çok değerli. Datalar bize nerede olduğumuzu net olarak gösterirse, istediğimiz noktaya gidebilmemiz, lakin daima birlikte olursak mümkün olur” dedi.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık araştırmanın odağında

WFA bünyesinde oluşturulan “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi”nin çalışmalarına nazaran, pandeminin yarattığı baskılar nedeniyle birçok kuruluşun çeşitlilik ve kapsayıcılık gayretlerine öncelik vermesi zorlaşırken, farklı kuruluşların yaptığı araştırmalara nazaran de bilhassa bayanların bu periyotta mesleği bırakmayı düşündüğü ortaya çıkıyor.

Farklı ülkelerde yürütülen birçok araştırmanın üzerine inşa edilen WFA’in bu teşebbüsü, global sanayi için öncelikli olarak somut bir temel oluşturmak ve iyileştirmeler için bir aksiyon planı hazırlamak üzere tasarlandı.

Anket, 21 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri ortasında yayında olacak. Kantar tarafından derlenen ve tahlil edilen sonuçlar, Ekim 2021’de düzenlenmesi planlanan kıymetli bölüm etkinliklerinde duyurulacak. Sonuçlar ayrıyeten WFA’in Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi tarafından tasarlanan ve yönetilen bir hareket planının temeli olarak kullanılacak. WFA, değişimi ve ilerlemeyi ölçmek ismine, 18 ay içinde araştırmanın ikinci fazını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ulusal reklamveren ve reklam ajansı derneklerinin liderliğinde araştırmaya katılan ülkeler; Türkiye, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Fransa, Yunanistan, Körfez İşbirliği Kurulu (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri), Hong Kong (SAR), Çin, Hindistan, İrlanda, Japonya, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Portekiz, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri.