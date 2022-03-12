Pazaryerleri Yenileniyor Alışveriş Rahatlıyor

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan pazar yerlerini halkın ihtiyaçlarına göre düzenleyerek vatandaşların rahat ve huzurlu alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor. Üst kapamasına başlanan Mürsel Uluç, Keklikpınarı, Aşıkpaşa ve Yaşamkent pazar yerlerinde çalışmalar sürüyor.

Sosyal Belediyecilik alanında halka doğrudan dokunan hizmetleri hayata geçiren Çankaya Belediyesi, ilçe sakinlerinin haftanın belirli günlerinde kullandığı pazar yerlerini yenileyerek birer yaşam alanına dönüştürüyor. Türkiye’nin en büyük ilçelerinden Çankaya’da yer alan 22 pazaryerinden üstü açık olanları kapatarak vatandaşların soğuk ve sıcak havadan etkilenmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlıyor. 7 yılda 7 pazar yerini yenileyerek halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi Mürsel Uluç, Keklikpınarı, Aşıkpaşa ve Yaşamkent pazar yerlerinde üst kapama çalışmasına devam ediyor.

HER ŞEY ÇANKAYALILAR İÇİN

Göreve geldiği günden bu yana Çankayalıların mutluluğu için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri bir bir yerine getiriyoruz. Onların mutlu olacağı, hayatlarını güzelleştirecek projeleri hayata geçirmek için çabalıyoruz. Vatandaşlarımız ve pazar esnafımız için pazar yerlerimizi daha konforlu alışveriş alanları haline getiriyoruz. Buraları ayrıca halkımızın haftanın her günü kullanabileceği alanlara dönüştürüyoruz. Pazar yerlerimizden spor, forum, sosyal ve kültürel etkinlik gibi birçok alanda yararlanılabiliyor” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı