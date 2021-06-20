Peker Gayrimenkul’den gayrimenkul alımı

Peker Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, gayrimenkul alımı için muahede sağladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin iştiraki olan Oxo Investment GMBH, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi’ndeki Neuss kentinin merkezinde yer alan 15.184 metrekare büyüklüğündeki yerin 13.500.000 avro bedelle satın alınması ile ilgili olarak satıcı taraf ile muahede sağlanmış olup, yerin satın alımı için noter kontratı imzalanması ile ilgili süreç başlatılmıştır. Kelam konusu arsa üzerinde 43.855 metrekare brüt kapalı inşaat alanına sahip, toplam 27.535 metrekare brüt konut alanı, 6.320 metrekare brüt ticari alan ve 10.000 metrekare brüt otopark alanı bulunan proje geliştirilmesi planlanmaktadır. Öbür taraftan, 10.05.2021 tarihli KAP açıklamamızda, OXO Investment GmbH şirketimizin Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Düsseldorf’a 30 kilometre aralıkta yer alan Neukirchen Vlyn kentinde bulunan ve 1.600 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde, 5.700 metrekare kapalı alan, 69 daire, 1 dükkan ve 69 adet otopark yerinden oluşan binanın satın alınması hedefiyle kurulduğu belirtilmişti. Fakat, kelam konusu bina satıcının vazgeçmiş olması nedeniyle alınamamıştır. Bu nedenle, kuruluş süreci tamamlanan kelam konusu şirketimizin fon kullanım raporumuzda da yer alan üstte belirtilen yatırımda kullanılması öngörülmüştür.”



Hibya Haber Ajansı