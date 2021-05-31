Peker Gayrimenkul’den sermaye artırımı

Peker Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş, sermaye artırımına ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 1.850.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 253.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere %400 oranında 1.012.000.000 TL artırılarak, 253.000.000 TL’den 1.265.000.000 TL’ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 1.012.000.000 TL nominal bedelli hisselerin satışına ait izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Konseyi’nin 15.04.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 27.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimizin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Pahalar A.Ş’nin internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz hisse sahiplerinin yeni hisse alma hakkı kullanım oranı %400 olup, ellerindeki hisselerin %400’ü oranında yeni hisse alma hakları 01.06.2021 – 30.06.2021 tarihleri ortasında 30 gün müddetle kullandırılacaktır. Yeni hisse alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal kıymetli hisse için 1 TL olarak belirlenmiştir. Yeni hisse alma haklarının kullanılmasından sonra kalan hisseler borsada satış tekniği kullanarak 2 iş günü müddetle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak hisselerin tamamının satışının 2 iş gününden evvel tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.”

Hibya Haber Ajansı