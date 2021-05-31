Peker’in videoları ne anlatıyor?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ülkücü mafya önderi Sedat Peker’in gündeme oturan görüntülerini ve görüntülerdeki telaffuzlarını Cumhuriyet TV’ye kıymetlendirdi.

Peker’in görüntüleriyle ortaya saçılan rant arbedesinde halkın kelamını söylemesi gerektiğini lisana getiren Okuyan bunun yolunun örgütlü davranıştan geçtiğini vurguladı. Biden idaresi ile AKP ortasındaki “nikah tazeleme”de ileri bir kademeye gelindiği değerlendirmesini yapan Okuyan, önümüzdeki günlerde Erdoğan iktidarının ömrünü uzatacak gelişmeler yaşanması ihtimaline de dikkat çekerek, halkın örgütlülüğünün bu açıdan da kıymetli olduğunu lisana getirdi.

Peker’in son görüntüsünde değindiği SADAT’ın El Nusra’ya silah gönderdiği teziyle ilgili ise Okuyan bunun kıymetli olduğunu lakin artık geride kalan bir olguyu gösterdiğini söyledi. Okuyan Türkiye’nin şu anda öbür bir ülkeyi kesim parça eden bir operasyonda rol üstlenmiş durumda olduğunu ve Suriye’nin yağmalandığını vurguladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı