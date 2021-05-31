Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 31 Mayıs 2021 4 Görüntüleme

Peker’in videoları ne anlatıyor?

Peker’in videoları ne anlatıyor?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ülkücü mafya önderi Sedat Peker’in gündeme oturan görüntülerini ve görüntülerdeki telaffuzlarını Cumhuriyet TV’ye kıymetlendirdi.

Peker’in görüntüleriyle ortaya saçılan rant arbedesinde halkın kelamını söylemesi gerektiğini lisana getiren Okuyan bunun yolunun örgütlü davranıştan geçtiğini vurguladı. Biden idaresi ile AKP ortasındaki “nikah tazeleme”de ileri bir kademeye gelindiği değerlendirmesini yapan Okuyan, önümüzdeki günlerde Erdoğan iktidarının ömrünü uzatacak gelişmeler yaşanması ihtimaline de dikkat çekerek, halkın örgütlülüğünün bu açıdan da kıymetli olduğunu lisana getirdi.

Peker’in son görüntüsünde değindiği SADAT’ın El Nusra’ya silah gönderdiği teziyle ilgili ise Okuyan bunun kıymetli olduğunu lakin artık geride kalan bir olguyu gösterdiğini söyledi. Okuyan Türkiye’nin şu anda öbür bir ülkeyi kesim parça eden bir operasyonda rol üstlenmiş durumda olduğunu ve Suriye’nin yağmalandığını vurguladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

“19 Mayıs’ta kutlamalara yalın ayak koşmuştu”

“19 Mayıs’ta kutlamalara yalın ayak koşmuştu”