Pençe Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik’in Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi” diyerek ele geçirilenleri şöyle sıraladı:
- – 2 adet M-16 piyade tüfeği,
- – 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- – 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- – 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,
- – 1 adet gece görüş dürbünü,
- – 2 adet USB harici bellek,
- – 4 adet hafıza kartı,
- – 1 adet ses kayıt cihazı.
Kaynak : İGFA
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