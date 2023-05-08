Pençe Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik’in Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi” diyerek ele geçirilenleri şöyle sıraladı:

  • – 2 adet M-16 piyade tüfeği,
  • – 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • – 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
  • – 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,
  • – 1 adet gece görüş dürbünü,
  • – 2 adet USB harici bellek,
  • – 4 adet hafıza kartı,
  • – 1 adet ses kayıt cihazı.

Kaynak : İGFA

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  1. Pençe Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi için yorumda bulun
    8 Mayıs 2023  

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