Penguen Gıda, kar dağıtmayacak

Penguen Besin Sanayi A.Ş’nin kar dağıtımı yapmama kararı genel heyette onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Sermaye Piyasası Heyeti (SPK)’nun II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi kararları dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum asılları SPK’nın bahse ait kararları uyarınca belirlenen, bağımsız kontrolden geçmiş 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin finansal tablolara nazaran 555.525 TL periyot karı oluştuğu ve bu meblağın geçmiş periyot zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı dağıtılmamasına, bu teklifin yapılacak olan olağan genel şura toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 24.06.2021 tarihli olağan genel şura toplantısında onaylanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı