Penta paylarında gerçekleştirilen fiyat istikrarı sağlayıcılığı işlemleri

Penta Teknoloji Eserleri Dağıtım Ticaret A.Ş hisselerinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı sağlayıcılığı süreçlerine ait bildirim yapıldı.

Beğenilen Teşebbüs Sermayesi Yatırım Paydaşlığı A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz tarafından KAP’a yapılan 10.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Penta Teknoloji Eserleri Dağıtım Ticaret A.Ş’nin (Penta) hisselerinin halka arzı sonucunda, sermaye artırımı (12.000.000 TL nominal bedelli pay) ve ortak satışı (Şirketimize ilişkin 5.401.901 TL nominal pahalı hisse ve başka ortaklara ilişkin 976.851 TL nominal pahalı pay) yoluyla satışa sunulan toplam 18.378.752 TL nominal kıymetli hisselerin satışının gerçekleştiği ve halka arzda şirketimize ilişkin gerçekleşen 5.401.901 TL nominal kıymetli hisse satışı sonrası Penta’daki hisse oranımızın %27,04 olduğu duyurulmuştu. Penta hisselerinde İş Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından 17.05.2021 – 15.06.2021 periyodunda gerçekleştirilen fiyat istikrarı sağlayıcılığı süreçleri çerçevesinde şirketimiz hesabına toplam 2.259.528 TL nominal bedelli hisse satın alınmış olup son durumda Penta’daki hisse oranımız %32,21 olmuştur.”

Hibya Haber Ajansı