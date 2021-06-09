People Make The Brand’in Son Oturumu Başlıyor

People Make The Brand, dördüncü oturumunda alanında uzman yerli-yabancı konuşmacılarıyla “Humanokrasi” konusunu masaya yatıracak.

“Paradigma Kayması” ana temasıyla 8. kere düzenlenen patron markası konferansı People Make The Brand, 10 Haziran Perşembe günü saat 14:00-16.30 ortasında gerçekleşecek dördüncü ve son oturumunda “Humanokrasi” diyecek.

Pandemiden dolayı geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 6 aya yayılan 4 farklı oturum ile online konferanslar dizisi halinde gerçekleşen aktifliğin “Humanokrasi” oturumunun kürasyon ve moderasyonunu People Make The Brand’in yaratıcısı, Universum Türkiye Başkanı Evrim Kuran ile Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Direktörü Serdar Turan üstlenecek.

Bu oturumda konuşmacı olarak; Youtube İçerik İmalcisi Barış Özcan, Aclan Acar Strategic Advisory Kurucusu Aclan Acar, Yazar-Akademisyen Francesca Gino, Doktor-Akademisyen Prof. Dr. Türker Kılıç yer alacak.

Alanında uzman 4 konuşmacı “Humanokrasi” oturumunda; “İnsan İçin Teknoloji”, “İnsan Odaklı Dönüşüm”, “Asi Yetenekler” ve “Bağlantısal Bütünlük” bahislerini detaylarıyla iştirakçilerle paylaşacak.

Oturumlar HBR Türkiye Webinar Tool platformu üzerinden gerçekleştiriliyor ve izleyiciler konuklara anlık soru yöneltme talihine sahip olabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı