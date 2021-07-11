Pera Film, Onur Haftası’nı “Yepyeni Bir Dünya” Programı ile Kutluyor

Pera Müzesi Sinema ve Görüntü Programları, Onur Haftası’nı bu yıl “Yepyeni Bir Dünya” başlıklı çevrimiçi program ile kutluyor. Avrupa’dan Latin Amerika’ya, ufak bir ABD kasabasından Alman banliyösüne uzanan özgün kıssaların yer aldığı program 15 Temmuz’a kadar sinema.peramuzesi.org.tr adresinden fiyatsız izlenebilir.

Pera Sinema, her yıl kutladığı Onur Haftası kapsamında bu yıl“Yepyeni Bir Dünya”başlıklı bir seçki hazırladı. İsmini, 2021’in başlarında hayatını kaybeden müzisyen SOPHIE’nin tıpkı isimli müziğinden alan sinema programı, işte, konutta, sokakta, yani var olmaya çalıştığı her yerde yeni bir dünya kurma gayretini sürdüren kuir karakterlerin hayatlarından izler taşıyan çalışmaları bir ortaya getiriyor.

Taşradan ve büyük kentlerden uğraş kıssaları

Jennifer Reeder’in büyülü gerçekçilik, müzikal, absürt güldürü ve kara sinema tiplerinden aldığı ögeleri tekrar yorumladığı neo-femist tansiyon sineması Bıçaklar ve Deri, ABD’nin ufak bir kasabasında geçiyor. Lise öğrencisi Carolyn Harper’ın kayboluşu, kasaba halkının olağan görünümlü hayatlarının iç yüzünü ortaya çıkarırken, karakterleri yüzeysel hayatlarıyla yüzleşmeye zorluyor.

İran asıllı Alman direktör Faraz Shariat imzalı Küsmek Yok, geçmişi tekrar keşfetmeye ve birlikte bir gelecek inşa etmeye odaklanırken, Avrupa’da göçmen bir kuir olmak üzerine etkileyici bir anlatı sunuyor. İranlı bir aileden gelen ve sakin bir toplu konut dairesinde ailesiyle yaşayan Parvis ile, tıpkı ülkeden kaçıp Almanya’ya sığınan kardeşler Amon ve Banafshe Arezu, sinemanın ana karakterlerini oluşturuyor.

Z neslinden sevgiye dair dersler

Clarisa Navas’ın Arjantin-Almanya ortak imali sineması Binde Bir, karakterlerin açılma ve siber zorbalık, toplum hayatı ve fakirlik, aşk ve şiddet ortasında sıkışmışlığını, çocukluğun narinliği ile yetişkin dünyasının sert gerçekliği ortasındaki gitgelleri, belgesel hissi veren bir anlatımla aktarıyor.

Direktörlüğünü Catarina de Sousa ve Nick Tyson’ın üstlendiği Ütopya’nın Peşinde isimli belgeselde ise, bir küme genci kuir ütopyasına dair fikirlerini tartışırken izliyoruz. Tanınan bir görüntü oyunu içinde inançlı alanlar inşa ederek herkesin kendisi olabildiği, daha eşit ve adil bir dünyaya dair bir manifesto yaratan gençler, sevgiye dayalı bir topluluğun gücünü gösterirken, Z Kuşağı’ndan çok şey öğrenebileceğimizi kanıtlıyor.

Yesyeni Bir Dünya programı 24 Haziran – 15 Temmuz tarihleri ortasında sinema.peramuzesi.org.tr adresinde çevrimiçi olarak yayınlanacak ve yalnızca Türkiye’deki izleyiciler tarafından izlenebilecek. Yasal düzenlemeler gereği sinema gösterimleri, aksi belirtilmediği sürece, +18 uygulamasına tabidir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı