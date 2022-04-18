Pera Öğrenme, 23 Nisan’ı yaratıcı drama atölyeleriyle kutluyor

Çevrimiçi Sergi Turu ve Atölyeler

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle Çocuk Bayramı’na özel bir program hazırladı. “Yaratıcı Drama ile Kat Kat Haberler” başlıklı programda çocuklar Pera Müzesi’ni çevrimiçi ortamda gezdikten sonra, “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisinden ilhamla hazırlanan atölyelere katılıyor. 7-12 yaş grubuna yönelik atölyelere Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar Zoom üzerinden ücretsiz katılabiliyor.

Pera Öğrenme, 23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak üzere Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle çevrimiçi atölye programı düzenliyor. Müzenin “Ve Şimdi İyi Haberler” adlı yeni sergisinden yola çıkılarak tasarlanan Yaratıcı Drama ile Kat Kat Haberler programı 7-8, 9-10 ve 11-12 yaş gruplarına yönelik atölyelerden oluşuyor. Yaratıcı drama yöntemiyle çocukların doğaçlama yeteneğine odaklanılacak programda, katılımcılar oyunlar oynayıp canlandırmalar yaparak müzede eşsiz bir yolculuğa çıkacak. Pera Müzesi’ni çevrimiçi ortamda keşfe çıkan çocuklar, yaratıcı drama oyunlarıyla iletişim araçlarını yeniden yorumlayacaklar. Boya kalemleri, makas, gazete ve dergi gibi malzemeler kullanarak hayallerini ve düşüncelerini ifade eden eserler üretecekler.

Yaratıcı drama atölyeleri ile basın sanatı keşfediliyor

7-8 yaş grubuna yönelik Pera’dan Uzaktaki Yakınlara atölyesinde, sergideki eserler aracılığıyla iletişim araçlarını keşfeden çocuklar, oyun hamuru, makas, renkli kağıt gibi malzemelerle kendi iletişim araçlarını tasarlayacak.

9-10 yaş grubu için tasarlanan Bir Dünya Bir Fotoğraf atölyesi çocukları yazılı basın tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Çocuklar atölye sonunda gazete, dergi ve boya kalemleriyle kendi gazete sayfalarını tasarlayacak.

11-12 yaş grubuna yönelik Değişime Giden Yolda Dönüşmek atölyesinde ise günümüz dünyasında hızla değişip dönüşen sanat, medya ve teknoloji ortamında çocukların yeri sorgulanacak. Atölye katılımcıları sanat, medya ve teknolojideki değişimleri yaratıcı drama buluşması aracılığıyla keşfedecek.

Çevrimiçi Sergi Turu ve Atölye Programı:

10.30 Pera’dan Uzaktaki Yakınlara (7 – 8 yaş)

11.45 Bir Dünya Bir Fotoğraf (9 – 10 yaş)

13.15 Değişime Giden Yolda Dönüşmek (11 – 12 yaş)

Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsizdir, rezervasyon gereklidir. Atölyede kullanılacak malzemeler katılımcının kendisi tarafından temin edilecektir. Etkinlik sonunda katılımcılara e-posta aracılığıyla katılımcı belgesi gönderilecektir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı