Perakende Günleri’21 İlk Gününde Yeni Normal Döneme Işık Tuttu

Perakende dalının en verimli buluşma platformu olarak tüm dalı bir ortaya getiren Perakende Günleri, Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Başarılı televizyoncu ve sunucu Oylum Talu’nun sunuculuğunu yaptığı PG21 bugün ve yarın devam edecek.

Perakende Günleri’21’in birinci gün konuşmacıları ortasında Akinon Head Of Growth Onur Levent,MedaiMarkt Küresel COO’su ve MediaMarkt Türkiye’nin CEO’su Yenal Gökyıldırım, Fütürist ve müellif Peter Hinssen, Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ile MÜSİAD Genel Lideri Abdurrahman Kaan ile TÜSİAD İdare Şurası Lideri Simone Kaslowski katıldı.

Dijital ticaretteki trendleri, yenilikleri ve önümüzdeki devirde bizleri nelerin beklediğini anlatan Akinon Head Of Growth Onur Levent, e-ticaret dünyasında çığır açan headless commerce uygulamalarından örnekler verdi. Levent, ayrıyeten 2020 yılının e-ticaret sayılarıyla kesimin tahlilini yaparak, 2021 ve sonrası için projeksiyonlarıyla herkesin merak ettiği hususlara ışık tuttu.

“Pandemi ile artan talebin muhtaçlıklarını ve çoklu kanalın kıymetini bir kere daha anladık” diyen MedaiMarkt Küresel COO’su ve MediaMarkt Türkiye’nin CEO’su Yenal Gökyıldırım tecrübenin her zamankinden değerli olduğu bu periyotta, müşterinin ulaştığı online ve offline tüm kanalları yanlışsız yönetebilen, fizikî mağaza yatırımlarına da devam ederek müşteri ile buluşma noktalarının işlevini genişleten markaların büyük muvaffakiyet elde edeceğinden bahsetti.

“Never Normal! Artık “Normal” Yok! diyen Fütürist ve müellif Peter Hinssen, “VACINE” ismini verdiği formülle firmaların bu periyoda nasıl adapte olabileceğinden kelam etti. Hinssen, besbelli olan tek şeyin ‘belirsizlik’ olduğu bu periyotta ‘hız, çeviklik, yaratıcılık, inovasyon, ilişki ve deneyimlemeden’ oluşan formülün nasıl uygulanması gerektiğini şimdiki örneklerle aktardı.

“Çin ve Türkiye’nin birer kıymetli yükselen piyasa ülkesi ve G20 üyesi, Bir Jenerasyon Bir Yol’un ortak inşasında iki iş birliği ortağı” olduğunu söyleyen Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin Türkiye Stratejik İş Birliği Bağlantılarının içeriğinin daima olarak zenginleştiğini anlattı.

Türkiye’nin nabzını tutan, MÜSİAD ve TÜSİADbirinci kere Perakende Günlerinde birlikte yer aldı. Moderatörlüğünü Murat Kolbaşı’nın yaptığı ‘Rekabet Gücü Yüksek Türkiye için’ başlıklı oturumda MÜSİAD Genel Lideri Abdurrahman Kaan ile TÜSİAD İdare Şurası Lideri Simone Kaslowski Türkiye’nin memleketler arası arenada rekabet gücünün daha da arttırılması için neler yapılması gerektiğini paylaştılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı