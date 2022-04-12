Perakende satış hacmi yıllık 6,2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları 0,6, otomotiv yakıtı satışları 0,7 azaldı.

Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (), Şubat 2022

Perakende satış hacmi aylık 0,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 0,8, otomotiv yakıtı satışları 1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları 0,8 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık değişim oranı (), Şubat 2022

Perakende satış hacmi sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (), Şubat 2022

Perakende ciro yıllık 82,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları 61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 83,0, otomotiv yakıtı satışları 125,1 arttı.

Perakende ciro yıllık değişim oranı (), Şubat 2022

Perakende ciro aylık 7,5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 6,9, otomotiv yakıtı satışları 12,6 arttı.

Perakende ciro aylık değişim oranı (), Şubat 2022

Perakende ciro sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (), Şubat 2022

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı