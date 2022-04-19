Perakende sektörü TPF iftarında bir araya geldi

Organize perakendenin en önemli halkalarından olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), geleneksel olarak düzenlediği iftarda bir kez daha perakende sektörünü bir araya getirdi. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iftara üretici ve tedarikçi markaların yöneticilerinin yanı sıra TPF Yönetim Kurulu Üyeleri, bölge PERDER Başkanları ve İstanbul PERDER üyeleri katıldı.

Perakende sektörünün en önemli oyuncuları Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun iftar yemeğinde bir araya geldi. TPF tarafından geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen organizasyona perakendeci, üretici, tedarikçi olmak üzere sektörün 400’ü aşkın temsilcisi katıldı.

“MAĞAZALARIN ÖNEMİ ARTACAK”

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıllık aranın ardından yeniden aynı çatı altında bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Ne mutlu ki bolluk ve bereketin, birlikteliğin, yardımlaşmanın, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan ayında daha birlikteyiz. Aniden hayatımıza giren Koronavirüs sürecinde daha önce birçok kez dile getirdiğimiz tüketici alışveriş trendlerindeki değişim hızlandı. Bu değişimle birlikte müşterilerimize kusursuz bir hizmet sunabileceğimiz kapılar çoğaldı. Söylentilerin aksine mağazalar önemini yitirmeyecek, daha fazla artacak. Alışveriş ülkemizde de dünyanın diğer bir ucunda da sosyal bir etkinlik. Bugün burada bu gerçeği içselleştirerek geleceğe dönük çalışmalarla ülkesine, müşterisine, çalışanına değer katmaya odaklanan; aynı yolda buluşan üyelerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz ” dedi.

“EN İYİ DENEYİMİ SUNAN SEKTÖRDE FARKLILAŞIR”

Konuşmasında tüketicilerin alışveriş için geldikleri kısıtlı zaman diliminde kusursuz bir hizmet kalitesi ve yeni bir deneyim sunan marketleri tercih etmek istediklerini belirten Ömer Düzgün; “Yerel zincirler olarak tek bir mağazamızda 20 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu konudan hiçbir zaman taviz vermememizin nedeni müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek. Müşterilerimiz alışveriş için geldikleri kısıtlı zamanda ihtiyaçlarını yakından görüşüp, ürünlerin tazeliğine, kalitesine şahit olmak, ürünleri kendileri seçmek ve gerekirse deneyimlemek istiyorlar. Yerel zincirler olarak teknolojinin de itici gücüyle sektörde en iyi hizmet kalitesini sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“VATANDAŞ KALİTELİ VE HESAPLI ÜRÜN ÇEŞİDİ BEKLİYOR”

Önümüzdeki süreçte müşterisini tanımayan çalışan, onlara projeleri ile dokunan, taleplerini dinleyen, nitelikli insan kaynağı için yatırıma devam edenlerin ön plana çıkacağını belirten TPF Başkanı Ömer Düzgün şöyle konuştu, “Birçok kez gündeme getirdiğimiz üzere Türkiye genelinde hizmet veren yerel zincirler ürünlerini halden temin ediyor. İstihdamda olduğu gibi üretim tarafında da yerel üreticilerimizin, tedarikçilerimizin yanında yer alıyoruz. Fiyat hassasiyetinin ilk sırada olduğu, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2-3 hatta zaman zaman 4 noktadan alışveriş yaptığı günümüzde beklenti kaliteli ve hesaplı ürün yelpazesinin artması. Market markalı ürün arayışı yerine daha fazla seçenek görmek, daha hızlı alışveriş yapmak, promosyon yerine ulaşılabilir fiyata alışveriş yapmak istiyor. Bu süreçte de kendilerine, bulundukları mahalle, şehre ya da ülkesine daha fazla değer yaratan markalarla ilerlemek istiyor. Yerel zincirler olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin daima yanında olacağız. Üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle ortak hareket edip kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışacağız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı