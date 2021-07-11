Perakendede yapay zeka devri

Yeni jenerasyon perakende analitiği tahlilleri üreten teknoloji şirketi REM People, eserlerinde yapay zekâ tabanlı derin öğrenme kademesine geçti. REM People, büsbütün Türkiye’de gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla birinci defa yapay zekayı tak-çalıştır eser haline getirip perakende kesiminin hizmetine sunacak. Gelişmiş analitik alanında daha evvel insan eliyle 10-12 haftada yapılabilen tahliller, REM Yapay Zekâ Platformu (Rem inTelligence) altında çalışacak eserler sayesinde yalnızca birkaç saat içerisinde gerçekleştirilebiliyor olacak…

Alanında dünya devi olan kurumlara 43 ülkede perakende analitiği hizmetleri veren REM People, yapay zekâ alanında derin öğrenme etabına geçti. Kendini yapay zekâ tabanlı perakende analitiği tahlilleri üreten bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan REM People, dünyada alanında birinci olacak kimi yeni hizmetleri ve eserleri perakende bölümüne sunmaya başladı.

2015 yılında Türkiye’de kurulan ve artık İstanbul ile Dubai olmak üzere iki merkezle bölgesel bir teknoloji şirketi haline gelen REM People, şimdiye kadar yapay zekâ uygulamalarıyla markaların eserlerinin perakende noktalarındaki verimliliğini ölçüyordu. Manzara tanıma teknolojileriyle saha satış takımlarının çektiği fotoğraflar tahlil ediliyor ve reyonlardaki eserler gözleniyordu. Bilgi doğruluğunu artırmak ve yanılgı yapılmamasını sağlamak gayesiyle makine öğrenmesi teknikleriyle anomali tespitleri yapılıyordu.

Derin öğrenme nedir?

REM People, 2021 itibariyle yapay zekada derin öğrenme etabına geçti. İnsan beyninden ilham alan algoritmalar bütününü tabir eden derin öğrenme, yapay hudut ağları olarak da biliniyor. Yani yapay zeka temelli tahliller yapan sistemler birbirleriyle konuşarak daha derin tahliller yapıyor. Bu gelişmiş analitik metodolojiler, tanımlayıcı, teşhis edici ve öngörücü analitikler yaparak daha süratli aksiyon alınması için kullanılıyor.

Üretilen dataların farklı data setleriyle konuşarak derin tahliller yapmaya başladığını belirten REM People Kurucusu ve CEO’su Bülent Peker, “Tamamen Türkiye’de geliştirilen derin öğrenme uygulamalarıyla alanında bir birincisi gerçekleştirmenin memnunluğunu yaşıyoruz” diyor.

Gelişmiş analitik alanındaki çalışmaların ekseriyetle bilgi bilimcileri tarafından insan eliyle yapıldığını ve haftalar hatta aylar sürdüğünü vurgulayan Peker sistemi şöyle anlatıyor: “Perakende analitiği alanında büyük bilgi setlerini tahlil etmek hem çok meşakkatli hem de çok vakit ve emek gerektiren bir süreçti. Geliştirdiğimiz yapay zekâ platformu çok büyük bilgi setlerini süratle tahlil ederek direkt teşhis edici ve tahminleyici öngörülerde bulunuyor. Yani büyük data setlerinden yararlanarak perakende dünyasında geleceği iddia ediyoruz. REM Simulator isimli tahlilimiz ile birinci sefer perakende alanında yapay zekayı tak-çalıştır eser haline getiriyoruz. 2021 yılında yurtiçinde ve yurtdışında bu alanda faaliyet gösteren farklı şirketleri satın alma konusundaki fırsatları da kıymetlendiriyoruz.”

Yüzde 50 maliyet tasarrufu sağlıyor

REM People’ın bu yıl sunacağı yapay zekaya dayalı en değerli derin öğrenme uygulamalarından biri REM Simulator olacak. Birinci kere perakende alanında derin öğrenme yapan REM Simulator ile şirketlerin satışa tesir eden tüm performans metrikleri kısa müddet içerisinde ölçümlenebilecek. Bugün dünyada kurumlar için yapılan pazarlama modellemesi çalışmaları çoklukla 10-12 hafta sürüyordu. Pazarlamaya yapılan yatırımın satışa katkısını ölçmeyi amaçlayan bu tahliller REM Simulator ile artık birkaç günde sonuçlanabiliyor. Derin öğrenme altyapısı ile geliştirilen Rem Simulator, şirketlerin satışa tesir eden tüm performans metriklerini kısa müddette ölçümleyerek perakende alanında bir unsur imza atacak. Deneme basamağında olan REM Simulator, canlı tahlil yapan evreye geldiğinde ise hem büyük bir vakit ve hem de en az yüzde 50-60 maliyet tasarrufu sağlıyor olacak.

İş gücünü yönlendirecek

REM People tekrar birebir yapay zekâ platformu üzerinde çalışacak olan REM Segmentator eserini de geliştirdi. Artık Türkiye’deki yüzbinlerce satış noktasının segmentasyonu yapay zekâ kullanılarak yapılabilecek. REM Segmentator sayesinde firmalar kısıtlı sayıdaki iş gücü kaynağını ne oranda ve hangi noktalara yönlendirmesi gerektiğine çarçabuk karar verebilecek. Pilot çalışmaları tamamlanmak üzere olan uygulama 2021 yılının birinci çeyreğinin sonunda hayata geçirilecek.

Çalışanları bile tahlil ediyor

REM People geliştirmiş olduğu yapay zekâ altyapısı sayesinde, sunduğu eser ve hizmetlerin tamamını ileriyi öngören tahliller yapabilir hale getirdi. Bu sayede yalnızca perakende satış noktalarının verimliliğini ölçmekle kalmıyor, kendi tahlillerini kullanan firma çalışanlarının bile performans tahlilini yaparak şirkette olan katkılarını tespit edebiliyor, hatta ortalama kalış mühletine dair tahminlemeler yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı