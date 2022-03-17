Pernod Ricard Türkiye, Enerjisini Güneş’ten Alıyor

Pernod Ricard Türkiye, global sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na sahip oldu. I-REC sertifikasını Foton Platform’dan alan dünya markası, Türkiye’deki tüm elektrik kullanımını güneş enerjisinden sağlayacak.

2030 yılı Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk Yol Haritası “Good Times From A Good Place” ile doğayı koruyan, insana değer veren, geri dönüşümü merkezine alan ve tüm adımlarını sorumlu ev sahibi misyonuyla atan Pernod Ricard Türkiye, sürdürülebilirlik eforlarına bir yenisini ekledi.

Pernod Ricard Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile RECS International tarafından verilen I-REC sertifikasını (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) aldı. I-REC sertifikasını Foton Platform’da alan marka, artık tüm ofislerindeki elektrik kullanımını güneş enerjisinden sağlayacak.

Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay konuyla ilgili olarak; “Tüm Türkiye’deki elektrik kullanımımızı uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası olan I-REC ile sertifikalandırdık. Bu doğrultuda tükettiğimiz elektriğin 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak, gezegenimizin geleceği için faaliyetlerimizden kaynaklanan mutlak karbon emisyonlarımızı azaltmış olacağız. Bu uygulamayı tüm distribütörlerimiz ve iş ortaklarımıza da yaymak üzere bir kampanya başlatmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı