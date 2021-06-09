PERSİLin yeni yüzü Azra Akın oldu

Hepimiz, yıkama sonrası çamaşırlarımızı bembeyaz görmek isteriz. Zira beyazlığın, paklık manasına geldiğini çok düzgün biliriz. Üstün kalite ve teknolojisiyle Türkiye’de deterjan dalının öncü markalarından Persil, artık çamaşırlarında paklık ve beyazlık arayanlar için inovasyonlarına bir yenisini ekledi. Persil Derin Temizleme Plus, geliştirilen formülü ile çamaşırlarda güçlü paklık ve bembeyaz sonuçlar sağlıyor. Marka, yeni eserini ise ülkemizin sevilen isimlerinden, tescilli dünya güzelimiz Azra Akın ile tanıtıyor.

Persil ile çamaşırlarda kusursuz paklık ve beyazlık…

Persil Derin Temizleme serisiyle, çamaşır yıkamada harika sonuçlar oluşturan marka, artık geliştirilmiş yesyeni formülü ile daha tesirli sonuçlar için Persil Derin Temizleme Plus’ı tüketicilerle buluşturuyor. Eser, lekelere karşı güçlü formülü ve grileşme tersi derin paklık gücüyle her yıkamada bembeyaz sonuçlar ortaya koyuyor, çamaşırlarda kusursuz paklık sağlayarak, kıyafetlerin grileşmesini ve solmasını da önlüyor. Böylelikle, tüketicilerin beyazlığı ve paklığı ile gurur duyacakları çamaşırlar ortaya çıkıyor.

Persil’in yeni yüzü Azra Akın oldu…

Persil’in yeni yüzü ise hoşluğu ile olduğu kadar sempatikliği, samimiyeti ve sıcaklığı ile de gönüllerde taht kuran Azra Akın oldu. Yer aldığı her projede insanların kalbine dokunmayı başaran Azra Akın, markanın tanıtım çalışmalarında yer almaktan duyduğu memnuniyeti ise şu sözlerle lisana getirdi: “Persil’in çamaşırlarda eşsiz sonuçlar sağlayan inovatif formülü Persil Derin Temizleme Plus’ı tanıtmaktan dolayı memnunluk duyuyorum. Grileşme aykırısı bu formül, çamaşırlarınızda bembeyaz sonuçlar sağlıyor. Kendim de inançla kullandığım Persil’in derin temizleme gücünü herkese gönül rahatlığıyla öneriyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı