PERYÖN’den Gençlere Aktif Öğrenme Fırsatı

Artık ve gelecek için daha düzgün bir çalışma ömrüne liderlik etmek vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren PERYÖN – Türkiye İnsan İdaresi Derneği, çatısı altında altında kurulan PERYÖN Genç Müşavere Konseyi için projelerine devam ediyor. PERYÖN Akademi ve Execution Partners paydaşlığıyla Abdi İbrahim sponsorluğunda hayata geçirilen yeni gelişim projesi, gençlerin faal öğrenme süreçlerini desteklemeyi hedefliyor.

Türkiye’de İnsan İdaresi alanında kurulmuş birinci sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN – Türkiye İnsan İdaresi Derneği çatısı altında gençlerin gelişimini destekleyen projeler sürat kesmeden devam ediyor. Son olarak PERYÖN, SDL-Strateji Dinamikleri Lab.© markası ile faal öğrenmeye dayanak olacak yeni bir gelişim projesine imza atıyor.

PERYÖN Akademi ve Execution Partners paydaşlığıyla Abdi İbrahim sponsorluğunda hayata geçirilen, PERYÖN Genç iştirakçilerine fiyatsız bir stratejik düşünme – karar verme ve deneysel maharet geliştirme çalışması olan SDL – Strateji Dinamikleri Lab.©, 24 Haziran 2021 saat 10:00’da PERYÖN Genç Üyelerine özel bir webinarla tanıtılacak.

Oyunlaştırma ile iş hayatı tecrübesi sunulacak

SDL-Strateji Dinamikleri Lab.© gençler için oyunlaştırma teknikleri kullanılarak pratiğe en yakın tecrübesi yaşatacak faal bir öğrenme platformu. Küresel rekabetçi bir pazarda kazanan, başarılı stratejinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ait antrenman ve tecrübe yaşanmasını sağlayan bu platformda iştirakçiler, temsili olarak 10 yıl kendi şirketlerini, grup arkadaşlarıyla, gerçek rekabet ve piyasa koşullarında yönetebilecek. Strateji içine girmek isteyen ve oyunlaştırılmış öğrenemeye istekli gençler, fark yaratacak bir öğrenme seyahatine çıkacak. Müsabakayı harekete geçiren ve rekabet hissinin ortaya çıkmasını sağlayan bu oyunun sonunda kazanan ise strateji olacak.

“Gençleri rekabete hazırlayan eşsiz bir simülasyon”

Projenin gençlerin etkin öğrenme süreçlerini destekleyecek eşsiz bir tecrübe olacağını tabir eden PERYÖN – Türkiye İnsan İdaresi Derneği İdare Şurası Lideri Berna Öztınaz “PERYÖN’ün öncelikli çalışma alanlarından biri olan gençlerin gelişimi ve desteklenmesi çalışmalarında genç istişare heyeti üyelerimizin de etkin iştirakiyle heyecan verici sonuçlar alıyoruz. PERYÖN Akademi ve Execution Partners paydaşlığıyla Abdi İbrahim sponsorluğunda hayata geçirilen SDL-Strateji Dinamikleri Lab.© yeni jenerasyon öğrenme tekniklerinden hareketle gençlere bir tecrübe simülasyonu niteliği taşıyor. Birinci etabı 40 kişilik bir iştirakle tamamlanacak bu özel tecrübe katiyen bir yarış değil, gençleri rekabetçi iş dünyası dinamikleriyle tanıştıracak faal bir öğrenme platformu” dedi.

SDL-Strateji Dinamikleri Lab.©’ın birinci etabı PERYÖN Genç İstişare Heyeti üyelerinin oluşturacağı 40 kişilik bir iştirakle başlatılacak.