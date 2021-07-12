Petkim’de sözleşme tadili

Petkim Petrokimya Holding A.Ş’de mukavele tadili yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yönetim konseyi çeşitli kararlarıyla şirketimizin STAR’ın sermayesinde %18 oranında dolaylı hissedar olmasını teminen, SOCAR Türkiye ile 720.000.000 USD meblağında bir pay satış kontratı imzalanmasına, pay periyot bedelinin üç eşit taksitte ödenmesine, son taksidin en geç 30 Haziran 2021 olarak belirlenen kapanış tarihinde pay bölümü ile eş vakitli olarak yapılmasına ve pay dönemi ile ilgili gerekli tüm aksiyonların alınmasına karar vermişti. Fakat, tüm dünyada tesirini sürdüren pandemi ve piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin tesiri ve bu gelişmeler sebebiyle STAR’ın finansman kontratları tahtında proje tamamlanma tarihinin şimdi gerçekleşmemiş olması nedeniyle, kapanış tarihinin en geç 03.01.2022 tarihine kadar ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu konu ile ilgili SOCAR Türkiye ile mutabakata varılarak kontrat bu doğrultuda tadil edilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı