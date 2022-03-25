Petlas’ın yeni reklam filmi yayında

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu Petlas, yeni reklam filmini yayınladı. Çekimler 9 farklı konumda 5 farklı otomobil kullanılarak gerçekleştirildi. Filmde, Petlas’ın tüm koşullarda kullanıcılarına verdiği güven öne çıkıyor.

“Türkiye’nin Lastiği, Dünyanın Tercihi” sloganıyla yola çıkan Petlas, emin adımlarla başladığı zirve yolculuğunu dünya çapında bir lastik markası olarak sürdürüyor. Petlas bu başarısını, sürücülerin her koşulda yanında olduğunu gösteren yeni reklam filmiyle kutluyor.

Havas İstanbul imzası taşıyan reklam filminin çekimlerinde 9 farklı konumda 5 farklı otomobil kullanıldı. Filmde; araçlar, sürücüler ve hatta mevsimler bile değişirken Petlas’ın kullanıcılarına verdiği güven vurgulandı.

Filmin 4 güne yayılan prodüksiyon süreci Kala Film tarafından Serter Tırmık yönetmenliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı