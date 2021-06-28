Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 2020-2021 sezonu şampiyonu Kia Stonic kazandı

Türkiye’nin 1 numaralı fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Toplumsal Lig’de 2020-2021 dönemi tamamlandı. Büyük mükafatın son model Kia Stonic olduğu Petrol Ofisi Toplumsal Lig’de Kenan Aydın (EfSaNeBjK1903) topladığı toplam 4.617 puan ile dönemin şampiyonu oldu. Kenan Aydın, şampiyonluk mükafatı olan Kia Stonic’i merasimle teslim aldı. 2020-2021 döneminde ayrıyeten her hafta Samsung A71 ve Quantum saat, toplam 1 milyon TL bedelinde yakıt mükafatı dağıtıldı.

Dönemi şampiyon tamamlayarak, büyük mükafatın sahibi olan Kenan Aydın, Petrol Ofisi Toplumsal Lig’de son haftaya kadar kıyasıya bir rekabetin sürdüğünü belirterek, “Bir yandan futbol bilgimle yarışıp, heyecan ve keyif yaşarken öteki yandan da bu türlü pahalı bir mükafatın sahibi olmak benim için inanılmaz bir memnunluk oldu. Bu hoş oyun ve ödül için Petrol Ofisi ve Kia’ya teşekkür ediyorum. Gelecek dönem için de iddialıyım. Tüm futbolseverleri bu hoş heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği Petrol Ofisi Toplumsal Lig’de, 2020-2021 dönemi heyecanı yüksek, güçlü bir rekabete sahne oldu. Toplam 2.5 milyon kullanıcıya ulaşan Petrol Ofisi Toplumsal Lig’de 42 hafta boyunca yaşanan kıyasıya çabanın sonunda, toplam 4.617 puan ile genel klasmanda birinci sırayı alan Bilecik’ten Kenan Aydın (EfSaNeBjK1903), büyük mükafatın sahibi oldu. Petrol Ofisi Toplumsal Lig 2020-2021 dönemi şampiyonu Kenan Aydın, büyük ödül olan SUV segmentinin yeni ve beğenilen aracı son model Kia Stonic’in anahtarını düzenlenen özel bir merasimle Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç ve Kia Pazarlama Müdürü Berna Erol’un elinden aldı.

Petrol Ofisi Toplumsal Lig birbirinden özel mükafatların sahibi oldular

Futbolseverlerin içindeki teknik yöneticisi ortaya çıkartan fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Toplumsal Lig, bir yandan futbol heyecanını farklı bir boyuta taşırken, öbür yandan da kullanıcılarına birbirinden cazip ikramlar dağıtmaya devam ediyor. Oynaması kolay ve büsbütün fiyatsız olan Toplumsal Lig’de, uzun ve güçlü bir dönemi muvaffakiyetle geride bırakan kullanıcılar mükafatlarına kavuştu.

Dönem şampiyonunun Kia Stonic araç kazandığı Toplumsal Lig’de, dönem içinde 42 hafta boyunca her haftanın önderi de Samsung A71 cep telefonu ve birinci 100 bireye de 250’şer TL pahasında yakıt dağıtıldı. Dönem sonunda genel klasmanda ise, 2’inci ve 3’üncü sırayı alan bireyler 5.000’er TL, sonraki 7 kişi 1.000’er TL, sonraki 90 kişi 500’er TL, sonraki 400 kişi de 250’şer TL pahasında yakıt ödülünün sahibi oldu. Ayrıyeten, uygulamaya her gün giriş yapan ve futbol bilgisini konuşturarak, birbirinden eğlenceli soruları yanıtlayan kullanıcılara da her hafta çekiliş ile 3 adet Quantum kol saati ikram edildi.

“Sporseverlerin 1 numaralı tercihi olmaya devam edeceğiz”

Petrol Ofisi Toplumsal Lig’in 2020-2021 döneminde yaklaşık 2.5 milyon kullanıcı ile kendi rekorunu daha da ileriye taşıdığını vurgulayan Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, “21 kadroyla, 42 hafta süren güçlü ve heyecan dolu çekişmelere sahne olan bir dönemi daha geri bıraktık. Petrol Ofisi Toplumsal Lig’de, kıyasıya rekabet bu dönem da son haftaya kadar devam etti. Biz de, hem haftalık hem de genel klasmanda başarılı olan Petrol Ofisi Toplumsal Lig kullanıcılarına dağıttığımız armağanlar ile bu heyecana memnunluk da katmaya çalıştık. Dönemin sonunda ise Kenan Aydın, en yüksek puana ulaşarak şampiyon oldu ve büyük ödül olan Kia Stonic’i kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Petrol Ofisi Toplumsal Lig’i her sene hem içerik hem kapsam hem de ödüllerle daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gelecek dönem için de şimdiden güçlü bir halde hazırlanmaya başladık. Petrol Ofisi Toplumsal Lig’de, 2021-2022 döneminde da tekrar birbirinden cazip ikramlar ve farklı sürprizler ile futbol tutkusunu haftanın her gününe taşıyarak, sporseverlerin 1 numaralı tercihi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kia olarak, Petrol Ofisi Toplumsal Lig’i desteklemekten memnunluk duyuyoruz”

Kia Pazarlama Müdürü Berna Erol, futbolun bugün dünya genelinde en tanınan spor pozisyonunda bulunduğunu hatırlatarak, “Petrol Ofisi, tüm sporseverlerin katılabildiği bir uygulama ile herkesi bu heyecana dahil ediyor. Kia olarak, geçen yıl olduğu üzere bu yılda da Petrol Ofisi Toplumsal Lig’i desteklemekten ve bu heyecana ortak olmaktan memnunluk duyuyoruz. 2020-2021 dönemini şampiyon olarak tamamlayarak Kia Stonic sahibi olan Kenan Aydın’ı tebrik ediyor, aracını hoş günlerde kullanmasını diliyorum” halinde konuştu.

“Futbolseverleri yeni dönemde bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum”

Petrol Ofisi Toplumsal Lig’in 2020-2021 dönemi şampiyonu Kenan Aydın ise, “Çok memnunum. Dijital ortamda bu cins oyunları oynamayı seviyorum. Bilhassa pandemi sürecinde de vakit ve imkân buldukça Petrol Ofisi Toplumsal Lig’deki heyecana ortak olmaktan büyük keyif alıyorum. Ödül büyük olunca haliyle rekabet de büyük ve güçlü oluyor. Uzun ve şiddetli bir dönemin akabinde şampiyon olup, Kia Stonic sahibi olmak benim için çok büyük bir memnunluk. Bu bedelli ödül için hem Petrol Ofisi’ne hem de Kia’ya teşekkür ediyorum. Ayrıyeten gelecek dönem için de Petrol Ofisi Toplumsal Lig’de tekrar son derece kuvvetli bir rakip olacağımı şimdiden ilan etmek istiyorum. Futbola ilgi duyan, taktik bilgisine güvenen, çabayı seven tüm futbolseverleri yeni dönemde da bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Petrol Ofisi Toplumsal Lig’in ülkü 11’i

2020–2021 döneminde başarılı performansları ile ligin, kadrolarının bahtını belirleyen futbolcular, Petrol Ofisi Toplumsal Lig’in de birinci 11’ini oluşturdular. En yeterli dizilişin 3-4-3 olduğu Petrol Ofisi Toplumsal Lig ülkü 11’i; mevkileri, grupları ve topladıkları puanlarla birlikte şu futbolculardan oluştu:

Kaleci:

Uğurcan Çakır (Trabzonspor – 195p)

Defans:

Domagoj Vida (Beşiktaş – 213p)

Nejc Skubic (Konyaspor – 204p)

Valentin Rosier (Beşiktaş – 201p)

Orta Saha:

Max Gradel (Sivasspor – 264p)

Alexandru Maxim (Gaziantep – 241p)

Anastasios Bakasetas (Trabzonspor – 236p)

Alassane Ndao (Karagümrük – 233p)

Forvet:

Cyle Larin (Beşiktaş – 262p)

Aaron Boupendza (Hatayspor – 234p)

Mame Diouf (Hatayspor – 258p)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı