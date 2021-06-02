Petrol Ofisi’nin müşteri deneyimi başarısı Best of Sales Awards’da ödüle layık görüldü

Satış alanındaki proje, uygulama ve yaklaşımlarda üstün performansların ödüllendirildiği Best of Sales Awards’da Petrol Ofisi, Müşteri Tecrübesi kategorisinde ödül aldı.

Sales Network tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen #BoSA2021 – Best of Sales Awards’da 13 kategoride 33 marka mükafata uzandı. Petrol Ofisi pandemi şartlarında düzenlediği Siftah Başkandan kampanyası ile katıldığı müsabakada, ‘Müşteri Deneyimi’ alanındaki başarısı ile bu kategoride mükafata layık görüldü. Ayrıyeten yarışta temel kategoriler dışındaki ‘Kurumsal Güzellik Heyet Özel Ödülü’nü ise bu yıl Bir Dilek Tut Derneği aldı.

Sales Network’te Petrol Ofisi’ni temsil eden Madeni Yağlar Yöneticisi Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi son 3-4 yılda birçok alanda attığı değerli adımlar sonucunda örnek muvaffakiyetler kaydetti. Bunlardan biri ve en değerlisi de temel odak noktamızda yaşandı. Müşteri odaklılığımızı daha da keskinleştirdik ve birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Bu alanda gösterdiğimiz performans ve elde ettiğimiz muvaffakiyetler da birçok mükafata layık görüldü. Türkiye’de salt Müşteri Tecrübesi alanında yapılan birinci kıymetlendirme olan ‘20 – CX Index Turkey’de, Petrol Ofisi ‘Akaryakıt Bölümünün En Yeterli Markası’ seçilmişti. Bu alandaki başarılarımız, gerçek tüketiciler dahil birçok itibarlı değerlendirmede olduğu üzere son olarak da Best of Sales Awards’da mükafata layık görüldü” dedi.

Siftah Başkandan kampanyasını şimdi pandeminin birinci günlerinde planlayarak büyük bir süratle hayata geçirdiklerini de belirten Sezgin Gürsu, “Pandeminin birinci şokunda dahi müşterilerimize bakış açımızın net göstergelerinden biri olan kampanyamızda, madeni yağ alanında müşterilerimiz olan otomotiv ustalarına katkı sağlamayı hedefledik. Birinci tam kapanma periyodunun akabinde iktisat çarklarının tekrar hızlanmaya başladığı Haziran ayında, tüm Türkiye’de 17 bin ustaya Maxima ve Maximus motor yağlarımızı fiyatsız olarak dağıttık. Bu kampanyamız, alandan ve ustalarımızdan çok pahalı bir takdir topladı. Hakikaten gerçek bir vakitte, gerçek bir maksatla ve yanlışsız bir formda hayata geçirdiğimiz bu projemiz, Felis dahil birçok müsabakadan ödül topladı. Siftah Başkandan kampanyamızın aldığı son ödül de Best of Sales Awards oldu” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı