Philips TV için özel içerikler

TV ve Bowers and Wilkins’in hünerlerinin gösterileceği proje, Universal Music büyesindeki Mercury Studios tarafından sağlanan içeriklerle destekleniyor. Proje, halihazırda mevcut olan Philips OLED+ TV’lerin yanı sıra, ağustos ayında piyasaya sürülecek yeni kuşak serisinin de ses ve manzara kalitesini göstermek gayesiyle hazırlandı.

TP Vision tarafından oluşturulan OLED+ TV kategorisi, en güzel manzara ve ses kalitesini sunan özel kategori olarak nitelendiriliyor. En yeni OLED teknolojisinden yararlanan kategori; Philips’in ödüllü P5 manzara sürece motoru ve Ambilight özelliğinin yanı sıra, Bowers and Wilkins tarafından özel olarak tasarlanmış ses sistemlerini de içeriyor.

TP Vision ortaklığı kapsamında referans ekranları olarak yüksek kaliteli Philips TV’ler kullanan Abbey Road Studios, Bowers and Wilkins firmasıyla da 40 yılı aşkın müddettir resmi hoparlör ve kulaklık ortağı olarak çalışıyor.

“Görsel ve işitsel harikalık tecrübesini tekrar tanımlamak heyecan verici”

TP Vision CMO’su Martijn Smelt projeyle ilgili kanılarını: “OLED+ eserlerinde Bowers and Wilkins iştirakimiz, TV pazarında yeni bir kalite eşiği belirledi. Öbür taraftan içerik kalitesini yeni standartlara çıkarmak için Abbey Road Studios ile perde gerisinde birlikte çalışıyoruz. Çok bedelli bir sanatçı ve prodüksiyonun birleşimiyle oluşan bu projenin sonuçlarını açıkça gösterebileceğimiz için çok mutluyuz” sözleriyle aktarırken, projeyi değerlendiren Abbey Road Studios Genel Müdürü Jeremy Huffelmann ise: “Abbey Road Studios, çağdaş sinemanın en büyük sinema müziklerine şahit olan, ses ve imajın kesiştiği noktada yer alıyor. TP Vision ve Bowers and Wilkins ile yaptığımız iş birliğiyle; görsel ve işitsel harikalık tecrübesini tekrar tanımlamak ve kullanıcılara yeni bir kalite standartı sunmak için bir ortaya gelmek heyecan verici” dedi.

Birleşik Krallık Nişanı sahibi, İngiliz çellist Sheku Kanneh-Mason; 21 yaşında BBC Genç Müzisyen mükafatını kazanarak, milletlerarası tanınırlık elde eden az sanatkarlardan biri olarak görülüyor. Genç sanatçı, BAFTA Mükafatları olarak da bilinen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin ödül merasiminde de ikinci kere sahneye davet edilecek. Abbey Road Studios’la daha evvel de çalışan Kanneh-Mason, İngiltere’nin Top 10 listesinde yer alan ilk çellist olmasını sağlayan albümü Elgar’ı ve kardeşleriyle birlikte hazırladığı Carnival’ı bu stüdyoda kaydetti.

“En uygun ses ve imgeyi birleştirmek klasik müziği sunmak için şahane bir fırsat”

Projede yer aldığı için çok keyifli olduğunun altını çizen sanatçı Kanneh-Mason, fikirlerini: “Abbey Road Studios’ta kayıt yapabilme tecrübesine ulaşabildiğim için çok şanslıyım. Burası hem tarihi hem de ikonik statüsüyle hayranlık uyandırıcı bir yer. Üstelik burada olan her şey en yüksek teknolojiyle güncelleniyor. Klasik müziği sunmanın yeni yollarını keşfetmek benim için her vakit ilgi cazibeli olmuştur. En âlâ ses ve görüntüyü birleştirmek de bunun için şahane bir fırsat üzere görünüyor” sözleriyle ifade etti.

Proje, ağustos sonunda düzenlenecek olan Philips TV and Sound Sonbahar-Kış ürün lansmanında resmi olarak sunulacak.

Hibya Haber Ajansı