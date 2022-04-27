Philips’te İki Yeni Atama

Hatice Vanlıoğlu, Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörlüğü’ne; Burcu Okudur ise Philips Kişisel Sağlık Ürünleri Türkiye Pazarlama Liderliği görevine atandı.

2014 yılından bu yana Philips Kişisel Sağlık İş Biriminde önemli pozisyonlarda görev alan Hatice Vanlıoğlu, Nisan 2022 itibarıyla Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü olarak atandı. 2016 yılında Philips’e Pazarlama Müdürü olarak katılan Burcu Okudur ise Philips Kişisel Sağlık Ürünleri Türkiye Pazarlama Liderliği’ne getirildi.

İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra profesyonel hayatına Dandy Sakız bünyesinde Yetişkin Sakızları Kategori Asistanı olarak başlayan Hatice Vanlıoğlu, 2 sene boyunca First markasında çalıştı. 2002 senesinde Türk Henkel’e katılan Vanlıoğlu, çeşitli yöneticilik pozisyonlarının ardından Kozmetik İş Birimi Pazarlama Direktörü pozisyonunda görev aldı.

2014 senesinde Philips bünyesine Kişisel Bakım ve Anne Bebek Grubu kategorilerinden sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak katılan Vanlıoğlu, bu dönemde Elektrikli Epilasyon Ürünleri pazarında büyük bir yenilik olan ışık atımlı tüy alma teknolojisi IPL kategorisinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. 2016-2018 dönemleri arasında Orta Doğu ve Türkiye Bölge sorumluluğu alarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Levant ve Körfez Ülkelerinde birçok tüketici araştırmasına ve ürün lansmanına liderlik etti.

Hatice Vanlıoğlu, Nisan 2022 itibarıyla Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörlüğü görevine atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Burcu Okudur, profesyonel hayatına Ülker’de Ürün Müdür Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Nivea Beiersdorf Türkiye şirketinde farklı ürün gruplarında farklı görevlerde yer aldı.

Okudur, 2016 senesinde Philips’e Pazarlama Müdürü olarak katıldı. Bu dönemde toplam tüy alma ürün kategorisinde penetrasyonu artırmak, dünyadaki en iyi pazar payı sonuçlarına ulaşılmasını sağladı. Daha sonra Kişisel Bakım Kategori Liderliği görevini üstlenen Okudur, Kişisel Bakım kategorilerinde yeni stratejilerin oluşturulmasına ve yeni ürün kategorileri lansmanlarının yapılarak tüketici ile buluşmasına liderlik etti.

Burcu Okudur, Nisan 2022 tarihi itibarıyla Philips Kişisel Sağlık Ürünleri Türkiye Pazarlama Lideri olarak görevine devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı