Pika Yayın’dan üç kuşağın aşk hikâyesi, Ay Parçasının Güz Yaşları

Elif Ebru Batı Wibrew, üç neslin aşklarını, uğraşını ve düş kırıklıklarını anlattığı Ay Modülünün Güz Yaşları ile hem geçmişe hem de kendimize bakma formumuza meydan okuyor. Ay Modülünün Güz Yaşları, 18 Haziran’dan itibaren raflarda yer almaya hazırlanıyor.

Biri Selanik’te oburu Bayburt İspir bölgesinde iki ailenin 1900’lü yıllardan itibaren üç nesil boyunca süren öyküsü, bir memleket tarihinin yazılmamış kaydıdır birebir vakitte. Bu öykünün merkezindeki bir bayan ise tahminen de o memleketin kalbi… Mehpare yani Ay Parçası… Selanik’ten İstanbul Beyoğlu’na uzanan, Kınalıada’dan iknasız bir vapur seyahatiyle Karadeniz’in sessiz limanı Gümenüz’e kaçırılan, “bir ömüre onlarca güzü ve baharı” sığdıran Mehpare…

Dünyada ve memlekette istikrarlar değişirken sürdürülen köşk hayatlarının, Batılılaşan büyük ailelerin, Beyoğlu gezintilerinin, her milletten beşerle komşuluğun, ada sefalarının, yüreğe düşen sevdaların eşliğinde dünyaya gözlerini açan Mehpare hiç unutmuyor, her güz mevsimi geçmişini hatırlıyor; anlatacak büyük ve kalabalık bir öyküsü var. Ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, ortadan ne kadar yıl geçerse geçsin, korunaklı çocuk düşlerinde sakladığı bir kıssası.

Elif Ebru Batı Wibrew, kendi aile tarihinin izlerini titizlikle takip ederek ve yaşayan şahitlere başvurarak üç neslin aşklarını, gayretini ve düş kırıklıklarını anlattığı Ay Kesiminin Güz Yaşları’nda hem geçmişe hem de kendimize bakma halimize meydan okuyor; yaşayan şahıslarla geçmişin ruhlarını bugün bizler için ustalıkla bir ortaya getiriyor.

Çok karakterli, çok katmanlı, uzun ve ağır bir aile tarihi kıssası Ay Modülünün Güz Yaşları, 18 Haziran tarihinden itibaren raflarda.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı