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Ana Sayfa Magazin 13 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Kendi Canavarını Yarattı!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Kendi Canavarını Yarattı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Cheetos’un yeni eseri “Canavar” için eğlenceli bir projeye imza attılar. Cheetos Canavar paketlerinden çıkan 4 farklı biçim ile kendi canavarlarını yaratan çiftin eğlenceli görüntüsü keyifli imgelere sahne olurken, toplumsal medyada hayranları tarafından epey beğenildi.

Ailelerin vazgeçilmez lezzeti Cheetos, yeni eseri “Canavar” ile Cheetos severleri yesyeni bir cümbüşe davet ediyor. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın toplumsal medya hesaplarından paylaştığı proje eğlenceli imgeleriyle büyük beğeni ve ilgi topladı. Tüm aile bireylerinin keyifli anlarına eşlik eden Cheetos, yeni eseri Canavar ile herkesi kendi canavarını yaratmaya davet ediyor.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti mevzuyla ilgili olarak “Her ikimizde birlikte oyun oynamayı çok seviyoruz. Birlikte vakit geçirmekten de büyük keyif alıyoruz. Boş vakitlerinizin sevdiklerinizle değerlendirebileceğiniz hoş bir aktivite oldu” diyerek açıklama yaptılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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