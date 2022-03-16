Pınar Bent 2022 sezon defilesini 31 Mart’ta yapıyor

Pınar Bent kendi hazırladığı gelinliklerinin tasarımcısı olarak Gelin Damat Dergisi’nin 2022 koleksiyonu kapanış defilesini Adile Sultan Sarayında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

10 Yıldır düzenlenen sayısız defilelerle sektörün önde gelen dergilerinden Gelin Damat dergisi, Fashion Day 51. Moda haftasında Adile Sultan Sarayında tam tamına 50 gelinlik modeliyle 2022 koleksiyonunu gelin adaylarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki dönemlerde Fashion TV’nin sponsorluğunda Türkiye’yi temsilen Dubai Fashion Week, Beyrut Fashion Week,Paris İtalya ve Fransa moda haftasına katılan ‘Pınar Bent’, Türkiye’de de Çırağan sarayı ve birçok farklı etkinliklerde katıldığı defileler ve ödül törenlerine bir yenisini ekleniyor.

Pınar Bent 2022 sezon defilesiyle ilgili olarak “2010’da başlayan yolculuğumuzda gelin adaylarının hayalleriyle beraber bu yıla kadar uzanan süreçte bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerine yer verdi

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı