Pınar Çocuk Tiyatrosu ücretsiz oyunu ile çocukların hayallerine ortak oluyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla tanıştıran Pınar Çocuk Tiyatrosu, Nisan ayı boyunca İzmir’li çocuklarla buluşacak. Çocukların eğlenerek öğrendiği ‘‘Oyun Makinesi’’ isimli interaktif oyunuyla Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Tiyatro Salonu’nda İzmir’li minikleri farklı bir dünyaya götürecek.

Pınar’ın çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve yaratıcılıklarına destek olmak amacıyla kurduğu Uluslararası Stevie Ödüllü Pınar Çocuk Tiyatrosu, “Oyun Makinesi” adlı oyunu ile Nisan ayı boyunca Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Tiyatro Salonu’nda minik tiyatro severlerle bir araya gelecek. Ara tatilde minik tiyatro severlerle buluşacak Pınar Çocuk Tiyatrosu, 9 Nisan – 16 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde her Cumartesi saat 11.00 ve 13.00’da tüm çocukları ücretsiz olarak tiyatronun büyülü dünyasına davet ediyor.

Pınar Çocuk Tiyatrosu ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 Nisan Pazar günü saat 14.00’de Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu Salonu’nda özel gösterimi ile çocuklarla buluşacak.

Türkiye’nin dört bir yanından bugüne kadar üç milyondan fazla çocuğu tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, ‘‘Oyun Makinesi’’ adlı interaktif oyunu ile dijital bağımlılığa karşı geleneksel oyunların önemine dikkat çekiyor.

1987’den bu yana 81 ilde perdelerini açan Pınar Çocuk Tiyatrosu, Türkiye’nin tüm illerinde sahne almış tek çocuk tiyatrosu olma unvanını da taşıyor.

Eğlenceli, interaktif Oyun Makinesi

Pınar Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye konan “Oyun Makinesi”, iki kardeş olan Ege ve Elif’in yaz tatilini geçirmek üzere ailece babaannelerinden kalan çiftlik evine gitmesiyle başlayan heyecanlı bir serüveni anlatıyor. Çiftlikte teknolojiden uzak kaldıkları anda buldukları eski ama eğlenceli Oyun Makinesi ile seksek, ip atlama, körebe, köşe kapmaca gibi unutulan eski oyunları tekrar hatırlayarak yaşadıkları eğlenceli deneyimi anlatan interaktif oyun izleyicilerin de oyuna dahil olmalarını sağlıyor.

Pınar Çocuk Tiyatrosu ‘‘Oyun Makinesi’’ Künye

Yazan: Yunus Emre Gümüş

Yöneten: Onur Pelister

Dekor-Kostüm Tasarımı: Malike Başkan

Müzik: Cengiz Ünal- Oya Bıyıklıoğlu

Genel Sanat Yönetmeni: Kıvanç Başkan

Tiyatro Müdürü: Cenk Oral

Oyuncular

Serdar Göncüoğlu

Pınar Taş

Seyit Berkan Köse

Dijle Konuralp

Oyun Gösterim Tarihleri

09 Nisan Cumartesi 1. Seans saat 11:00 2. Seans saat 13:00

16 Nisan Cumartesi 1. Seans saat 11:00 2. Seans saat 13:00

23 Nisan Cumartesi 1. Seans saat 11:00 2. Seans saat 13:00

Yer: Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Tiyatro Salonu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gösterimi

24 Nisan Pazar saat 14.00

Yer: Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı