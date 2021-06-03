Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

 Verusa Holding A.Ş'nin birinci çeyrek sayıları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan a
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Pınar Su’dan SPK başvurusu

Pınar Su’dan SPK başvurusu

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş, SPK’ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Yönetim heyetinin 29.04.2021 tarihli kararı çerçevesinde KAP duyurusu yapılan, şirketimizin 220.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 44.762.708,45 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000 TL artırılarak 94.762.708,45 TL’ye yükseltilmesine ait hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Heyeti’ne bugün müracaat yapılmıştır.”
 

Hibya Haber Ajansı

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