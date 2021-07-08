Pınar Süt, iştirakinin bedelli sermaye artırımına katılacak

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş, iştirakinin bedelli sermaye artırımına iştirak kararı aldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin 24.06.2021 tarihli idare konseyi toplantısında iştirakimiz Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45 TL’den 94.762.708,45 TL’ye arttırımında nakden arttırılan 50.000.000 TL sermayeye rüçhan hakkımızı kullanarak 4.387.050,50 TL ile nakden iştirak edilmesine karar verilmiştir.” denildi.
Hibya Haber Ajansı