Pınar Süt, süt üreticileriyle el ele veriyor; Sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyor

Pınar Süt İdare Şurası Lideri İdil Yiğitbaşı; “Üreticilerimizle birlikte yarattığımız ekosistem sayesinde 48 yıldan bu yana Türkiye’yi sağlıklı ve sağlam süt ve süt eserleriyle buluşturuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir ilgiler kurduğumuz üreticilerimiz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, satış ve üretimdeki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, tüm bölüm paydaşlarımızın Dünya Süt Günü’nü kutluyorum.”

Ülkemizde tarıma dayalı besin dalının öncüsü Pınar Süt, kurulduğu günden bu yana sağlıklı jenerasyonlar yetiştirmek için çalışıyor, süt bölümünün gelişimi için süt üreticileriyle el ele veriyor.

“Başta çocuklar olmak üzere herkesin süt içmesini teşvik ediyoruz

Pınar Süt’ün Kurucusu ve Onursal Lideri Selçuk Yaşar’ın “Çocuklar daha fazla süt içmeli” vizyonuyla kurulan Pınar Süt, kendine mahsus iş modeli ve oluşturduğu ekosistem ile bir sürdürülebilirlik kıssası yarattı. Bu istikametiyle, Türkiye’de süt bölümünün gelişimine istikamet verdiklerini belirten ve bu vesileyle Dünya Süt Günü iletilerini aktaran Pınar Süt İdare Heyeti Lideri İdil Yiğitbaşı, “Yaşam için temel besin hususların biri olan süt ve süt eserlerini birinci günkü tazeliğinde ve en sağlıklı haliyle 48 yıldır Türkiye’nin her noktasına ulaştırıyoruz. Dünyanın en değerli süt üreticilerinden biri olan Türkiye’de maalesef süt tüketiminin tıpkı boyutta olduğunu söylemek mümkün değil. Kaç jenerasyonlar büyüten Pınar Süt olarak, başta çocuklar olmak üzere herkesin süt ve süt eserleri tüketimini teşvik edecek çalışmaları destekliyoruz. 1973 yılında Ege Bölgesi’nde başlayan seyahatimiz, daha sonra Anadolu’yu da büyütecek biçimde devam etti. Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yatırımlarımızla, üreticilerimizle birlikte süt dalının daha güzel noktalara gelmesi için çalışıyoruz. Sütün verimliliğinin, kalitesinin artması için Pınar Süt’ün kurulduğu birinci günden bu yana düzenlediğimiz çiftçi eğitimlerimizi 8 yıldır Pınar Enstitüsü çatısı altında, ‘Sütümüzün Geleceği Şuurlu Ellerde’ projesi ile devam ettiriyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar, 13 farklı vilayette 8 bin’in üzerinde üreticiye hayvan sıhhati, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri verdik. Üreticilerimizi iş ortaklarımız olarak görüyor, ticari faaliyetlerimizle yarattığımız ekonomik bedellerden tüm paydaşlarımızın yarar sağlayabilmesini amaçlıyoruz” dedi.

“Gıda güvenliğinin ehemmiyeti, pandemiyle birlikte daha da arttı”

Süt bölümünün gelişmesi için üreticilerin şuurlu ve eğitimli olmasının büyük kıymet taşıdığına değinen İdil Yiğitbaşı, “Gıda güvenliğinin değeri pandemiyle birlikte daha da güçlendi. Bu periyotta tüketicilerin, ambalajlı, sağlıklı ve muteber besine yönelimi arttı. Muteber süt için süt üreticileri, kooperatiflerimiz ve tüm süt bölümü olarak birlikte hareket etmenin her zamankinden değerli olduğu görüşündeyim. Dünyanın birçok yerinde hala pak besine erişim bu kadar zorken, tüm paydaşlar olarak her alanda israfı önlemeye çalışmalıyız” diye konuştu.

İdil Yiğitbaşı, 1 Haziran Dünya Süt Günü vesilesiyle süt ve süt eserlerini en sağlıklı haliyle tüketicilere ulaşmasında fedakârca hizmet veren bayilerine, tedarikçilerine, satış ve üretimdeki tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Hibya Haber Ajansı