Pintaş plastik Müsiad genel başkanı ve konsoloslukları ağırladı

Pimtaş Plastik, Müsiad Genel Lideri Abdurrahman Kaan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya’ ya konut sahipliği yaptı.

Başarılı sanayi kuruluşlarından olan Pimtaş Plastik, MÜSİAD-KEİ ve İŞ GELİŞTİRME üzerine Gebze Teknik Üniversitesi’nde BLERTA KADZADEJ, NARMINA MUSTAFAYEVA, VASSIL PETKOV VALCHEV, INGA KIKVADZE, ALEXANDRU PRIGORSCHI, LUCİAN CRİNGAŞU, ANDREV BURAVOV, OLEKSANDR GAMAN, APOSTOLOS DIGBASSANIS, IVANA PEJOVIC, DR. AKTAN AGO İŞTİRAK SAĞLADI.

Pimtaş Plastik’de, MÜSİAD üzere ticarette yaptıkları adımları milletlerarası diplomasi faaliyetleriyle de desteklemeye devam ediyor. Pimtaş Plastik, Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen aktiflik sonrasında Müsiad Genel Liderine ve Konsolosluklara mesken sahipliği yaparken, şirketin çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

İdare Şurası Lideri Şamil Tahmaz, Ar-Ge projelerini her geçen gün son teknolojiyi takip ederek ve günümüz şartlarını dikkatte alarak eser gamımızı geliştirmek için çalışıyoruz. Eser gamımızda eserleri geliştirirken bir yandan toplumsal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmek, küçücük dokunuşlarla büyük mutluluklara vesile olabilmek için yola devam ediyoruz.

Şamil Tahmaz, şirket çalışmaları ve Ar-Ge projeleri hakkında bilgi verdikten sonra tüm konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Konut sahipliği yapmanın gururunu yaşarken önümüzdeki günlerde sizlere vereceğimiz hoş haberlerimiz olacak dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı