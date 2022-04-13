Pirelli P7 Corsa Classic D3B Lastikler İlk Kez Costa Smeralda Rallisinde Kullanıldı

PIRELLI’NİN YENİ LASTİĞİ EN PRESTİJLİ TARİHİ RALLİ OTOMOBİLLERİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ

MAKSİMUM SÜRÜŞ KABİLİYETİ VE PERFORMANS İLE BİRLİKTE AŞINMANIN AZALTILMASI LASTİĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Porto Cervo, Nisan 2022 – Pirelli, Costa Smeralda Uluslararası Tarihi Otomobiller Rallisi sırasında A Grubu otomobiller (1990’a kadar üretilen) kategorisi için geliştirdiği klasik serisinin en yeni lastiği olan P7 Corsa D3B’yi 235 40/17 ebadıyla tanıttı.

Bu yeni kuru asfalt lastiği, aşınmayı azaltmak için optimize edilen sert bir hamurla tamamen revize edilmiş bir konstrüksiyonu bir araya getiriyor. Pirelli mühendislerinin özel olarak geliştirdiği bu konstrüksiyon, bu otomobillerin belirgin niteliği olan düşük süspansiyonu mükemmel bir şekilde bütünlerken genellikle sert olabilen sürüşü optimize ediyor. Bu tasarım sonuçta sürüşü iyileştirmenin yanı sıra güvenliği artırıyor ve genel olarak performansı yükseltiyor.

Türkiye’de ‘Şampiyonların Fabrikası’ olarak bilinen İzmit Fabrikası’nda üretilen P7 Corsa D3B, P7 Classic yelpazesindeki diğer tüm lastikler gibi beyaz Pirelli logosu ve döneme ait işaretlerle geçmişe saygı duruşunda bulunuyor.

Başarılı kariyerinin büyük kısmını Pirelli ile yaşayan iki kez dünya şampiyonu ve yeni lastiğin ‘manevi babalarından’ biri olan Miki Biasion da Porto Cervo servis parkında gerçekleştirilen lansman etkinliğinde hazır bulundu.

Pirelli Ralli Etkinlikleri Müdürü Terenzio Testoni şu açıklamayı yaptı: “Bu yeni lastik, Lancia Delta gibi ralli tarihini şekillendiren otomobiller için yaratıldı. P7 Corsa Classic D3B, kullanan ekiplerin daima çok beğendiği sert hamurlu asfalt lastikleri yelpazemizde bir evrimi temsil ediyor. Tarihi ralli otomobillerine en son teknolojiyi getiren bu yeni lastik, dünya çapındaki etkinliklerde edindiğimiz deneyimin ürünü olarak performansı ve güvenliği artırıyor.”

Çok farklı koşullarda ve zeminlerde iyi çalışacak şekilde tasarlanan P7 Corsa Classic serisi, tarihi ralli pilotlarının yanı sıra klasik ralli otomobili koleksiyoncularının da taleplerini karşılayan yenilikçi teknolojiler sunmak için geliştirildi.

Yeni D3B sert lastik, çok aşındırıcı asfalta sahip ve sıcaklığı 25 dereceyi aşan 20 kilometre veya daha uzun etaplar için tasarlandı. Bu sayede 10 – 30 derece arası ortam sıcaklıklarında normal asfalt zemin için sunulan orta hamurlu P7 Corsa Classic D5’in yanında konumlanıyor. Ayrıca, 0-15 derece arası ortam sıcaklıklarında düzgün asfalt için sunulan yumuşak hamurlu P7 Corsa Classic D7 de bulunuyor. Son olarak, ıslak ya da ıslak-nemli karışımı zeminler için de P7 Corsa Classic W7 sunuluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı