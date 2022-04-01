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Ana Sayfa Ekonomi 1 Nisan 2022 30 Görüntüleme

Pirelli’nin yaz ve dört mevsim kampanyası ile lastikler yenileniyor

Pirelli’nin yaz ve dört mevsim kampanyası ile lastikler yenileniyor

Pirelli, 1 Nisan’dan itibaren başlayacak yaz mevsimi uygulaması için hazırladığı yaz ve dört mevsim kampanyası ile sürücüleri, avantajlı fiyatlar ve ödeme kolaylıkları ile yüksek performans sağlayan lastiklerle buluşturuyor.

Kuruluşundan günümüze dünyanın lider lastik üreticileri arasında yer alan ve bu yıl 150’nci yaşını kutlayan Pirelli, yaz ve dört mevsim lastikleri kampanyası ile 4 adet 17’’ jant ve üzeri lastik satın alanlara, anında 800 TL’ye varan indirim fırsatı ve Yapı Kredi World’e özel 8 taksit imkanı sunuyor.

Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan tarihinde sona ermesi ile, havaların ısındığı dönemde mevsimine uygun lastik kullanımı için sürücüleri uyaran Pirelli, yaz mevsiminde performans, aşınma ve yakıt tasarrufu açısından uygun lastiklerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

1 Nisan 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında, kampanya yetkili satıcıları veya alt satış noktalarından tek seferde 4 adet 17’’ jant ve üzerinde, Pirelli marka oto, SUV (4×4) veya hafif ticari yaz veya dört mevsim lastik satın alan müşteriler, 17’’ jant lastikler için 400 TL (KDV dahil) ve 18’’ jant ve üzeri lastikler içinse 800 TL (KDV dahil) indirimden faydalanabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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