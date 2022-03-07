Piyano Kursları İçin Mülakat Yapıldı

Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan ücretsiz piyano kursları için mülakat yapıldı. 100’ü aşkın adayın katıldığı mülakat sonuçları hafta içerisinde açıklanacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Merkezi’nde açılacak olan ücretsiz piyano kursları için hafta sonu uygulamalı mülakat yapıldı.

100’ü aşkın kişinin katıldığı mülakatlarda katılanların öğrenebilme becerileri, duyum ve ritim algıları ölçüldü.

Mülakat sonucunda 64 kişi ders için kesin kayıt hakkı kazanırken başarılı adaylara sonuçların hafta içerisinde sms ile bildirileceği duyuruldu.

Müzik Eğitim Merkezi’nin Paşakonağı içerisindeki 2’şer kişilik sınıflarda özel olarak verilecek olan piyano kursları haftanın 6 günü gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanla açılan piyano kursuna bu dönem katılamayan adaylar için yaz aylarında yeni bir kurs daha açılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı